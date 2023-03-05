في زامبيا.. لاعبو نادي رياضي يهربون من تأثير السحر بطريقة غريبة!

لم يجد لاعبو أحد أندية الدوري في وامبيا، وسيلة للهرب من تأثير السحر عليهم سوى اللجوء لطريقة غريبة قبل دخولهم إلى أرض الملعب.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام زامبية، فقد لجأ لاعبو لوموانا راديانت إلى القفز بوابة الملعب، بدلا من استخدام الممر الخاص بدخول اللاعبين، خوفاً من السحر، ولكن رغم ذلك، خسر فريق لوموانا راديانت مباراته أمام المستضيف غرين بوفالوس بهدفين لهدف.

وذكر عدد من الصحافيين المتابعيين للدوري الزامبي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبب رفض دخول فريق لوموانا راديانت للملعب عن طريق الممر، يعود إلى اعتقادهم بأن غرين بوفالوس يستخدم السحر للفوز بالمباريات.

ويحتل غرين بوفالوس المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الزامبي، بينما يتواجد لوموانا راديانت في المركز الـ 17 “قبل الأخير”.

كما سخر الحساب الخاص بنادي غرين بوفالوس من طريقة دخول الضيوف إلى ملعبهم، وقام بنشر الصور عبر “فيس بوك”، مع التعليق: إذا فاتتك مباراة غرين بوفالوس أمام لوموانا راديانت، نوضح أن لاعبي لوموانا راديانت رفضوا الدخول إلى الملعب عبر نفق اللاعبين، وقرروا القفز عبر البوابة.