في سن الخمسين.. إليكم سر جمال جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز واحدة من أشهر نجمات العالم، تتمتع بجمال تنافس به الفتيات الصغيرات، الممثلة والمغنية البالغة من العمر 52 عامًا تداوم على روتين يومي يحافظ على نضارة بشرتها وجمالها، وفقًا لموقع” dailymail” نكشف سر استطاعة نجمة هوليود وأيقونة الجمال الأمريكية أن تحافظ على بشرتها وشبابها في السطور التالية.

تقول”لوبيز” أنها تصر على النوم لمدة من سبع إلى تسع ساعات على الأقل حيث تكون أكثر فاعلية من أي مرطب باهظ الثمن وهو جزء أساسي من نظام جمالها، الذي تصفه بـ”SS 5 ” وهو واقي من الشمس ومصل ومكملات والعيش بشكل جيد، والنوم، وقد أعلنت نجمة هوليود أن الحصول على ليلة نوم هانئة هو سر جمالها المطلق.

وفي الفترة الأخيرة اعترفت نجمة هوليود بالإرهاق الذي أدى إلى نوبات ذعر مُعقَّدة، ما جعلها أن تعقد العزم على البدء في عيش نمط حياة أكثر صحة من خلال تبني العافية. حيث قالت “منذ ذلك الحين، حاولت أن أعيش حياة صحية ومتوازنة للغاية. عندما كنت أنام أكثر وأعتني بنفسي، أدركت أن الأمر يتعلق بالمحافظة على الحياة مقابل مكافحة الشيخوخة.

واختتمت “جينيفر” بالإصرار على أنها غالبًا ما تبدو أصغر بعشر سنوات بعد حصولها على ليلة نوم جيدة حقًا ومضت قائلة: أحيانًا أستيقظ وأقول: يا إلهي! لقد فقدت للتو 10 سنوات من وجهى”.