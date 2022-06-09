في عام 2021.. أثرياء العالم رفعوا ثرواتهم إلى 473 تريليون دولار

رغم الأزمات التي شهدها العالم في عام 2021، ألا أن ذلك لم يمنع من زيادة الثروات، حيث أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع إجمالي الثروات في العالم خلال العام الماضي بنسبة 10.3% إلى 473 تريليون دولار.

وأرجع التقرير هذا النمو في إجمالي الثروات بشكل أساسي إلى ازدهار أسواق الأسهم.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسالتنج جروب ونشرتها اليوم الخميس فإن النمو في إجمالي ثروة العالم خلال العام الماضي كان الأكبر منذ عشر سنوات.

وارتفع عدد الأثرياء الذين لا تقل ثروة الواحد منهم عن 100 مليون دولار بمقدار 300 شخص تقريبا.

الولايات المتحدة أكبر الأثرياء

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الأثرياء حيث ضمت 25.8 ألف ثري تلتها الصين وتضم 8500 ثري. وفي المركز الثالث جاءت ألمانيا. ويضم العالم حوالي 69 ألف شخص فائق الثراء يمتلكون 15% من إجمالي الأصول المالية للعالم.

كما زادت قيمة الأصول المادية بما في ذلك العقارات والأعمال الفنية والذهب بنسبة 11% إلى 13 تريليون دولار خلال العام الماضي. وزادت قيمة الأصول العقارية بشكل خاص بقوة في بعض الأوقات.

استمرار النمو

ورغم التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، تتوقع مجموعة بوسطن كونسالتنج جروب استمرار نمو الثروات في العالم، مع توقع نمو قوي في آسيا بشكل خاص.

وإذا انتهى الهجوم الروسي على أوكرانيا خلال العام الحالي من المتوقع نمو الثروة العالمية بنسبة 5.3% سنويا حتى 2026.

الصين في المقدمة

ووفقًا لتقرير الشركة الصينية “هورون”، فإن عدد المليارديرات بلغ 3381 حول العالم اعتبارًا من الرابع عشر من يناير/كانون الثاني، بزيادة قدرها 153 شخصًا عن العام الماضي، وارتفع إجمالي ثرواتهم 4% عند 15.2 تريليون دولار.

وبحسب تقرير الشركة فإن الصين جاءت في مقدمة قائمة الدول العشر التي تضم أكبر عدد من المليارديرات حول العالم، إذا أضافت 75 مليارديرًا جديدًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 1133 شخصًا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، إذ تضم هي والصين نحو 55% من إجمالي عدد المليارديرات حول العالم.

واحتلت الهند المرتبة الثالثة بواقع 215 مليارديرا، بزيادة 38 مليارديرا عن العام الماضي 2021، وفي المرتبة الرابعة جاءت المملكة المتحدة بواقع 150 مليارديرا بزيادة 16 مليارديرا، وبالمرتبة الخامسة جاءت ألمانيا بواقع 145 مليارديرا بزيادة 4 مليارديرات فقط عن عام 2021.