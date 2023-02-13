الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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في عيد الحب.. أنغام تهنئ أحلام بعيد ميلادها

منذ 39 دقيقة
انغام

انغام

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هنأت الفنانة أنغام المطربة أحلام بعيد ميلادها، وذلك عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها على “إنستغرام”.

ونشرت أنغام صورة للمطربة أحلام وعلقت عليها: “عيد ميلاد سعيد”.

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على ” إنستغرام ” منشورا في عيد ميلادها.

وعلقت أحلام قائلة: “الحمد لله على نعمة الحياة والنفس والحياة الكريمة، الحمد لله على نعمة الأهل والأصدقاء والمحبين عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالي صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة، ميلاد أحلام نستقبل الهدايا أي وقت”.

يذكر أن آخر أعمال أحلام ألبوم “فدوة عيونك” الذي احتوى على 24 أغنية باللهجة الخليجية.

والجدير بالذكر أن المطربة أنغام، كشفت أنها تجهز لإصدار أغنية جديدة في “عيد الحب”.

وقالت أنغام خلال حفلات مهرجان “فبراير الكويت 23″، إنها في غاية السعادة والفخر عندما تشارك الشعب الكويتي فرحته بعيده الوطني قائلة: “أتمنى دوما أن أكون موجودة في أفراح الكويت”.

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