في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على عمرها الحقيقي وزيجاتها

تحتفل الفنانة عبلة كامل، اليوم 17 سبتمبر، بعيد ميلادها، والتي أكملت عامها الـ63.

بدأت عبلة كامل مشوارها الفني عام 1984 وتميزت في دقتها واختيار أدوارها الفنية بعناية شديدة.

أما عن حياتها الخاصة، فهي تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما أنفصلا بعد سنوات قليلة.

وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر سوى أقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين وخاصة بعد نجاحها في المسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” وإظهارها لصورة الأم المصرية بإتقان.