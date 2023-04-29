في عيد ميلاد "متحرش السينما".. اليكم اهم اعمال حمدي الوزير

يحتفل اليوم السبت 29\4\2023، الفنان حمدي الوزير بعيد ميلاده فهو من مواليد عام 1955، قدم العديد من الأعمال الفنية سواء على خشبة المسرح أو شاشتي السينما والتليفزيون، ما يجعله يمتلك مسيرة طويلة أثبت من خلالها موهبته الكبيرة في عالم التمثيل.

وبدأ حمدي الوزير مشواره عندما شارك لأول مرة في مسلسل بعنوان “حصاد العمر” عام 1978، واختاره يوسف شاهين للمشاركة في فيلم “إسكندرية ليه؟” لتتوالى أعماله الفنية.

اشتهر بدوره في فيلم “قبضة الهلالي” والذي تم عرضه في عام 1991 أمام ليلى علوي ويوسف منصور، شارك حمدي الوزير بدور متميز في فيلم “الإنسان يعيش مرة واحدة” مع الزعيم عادل إمام والفنان علي الشريف، حين قدم دور ابنه حسين 1981.

قدم دور مع نور الشريف في فيلم “سواق الأتوبيس” 1982، وشارك الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل منها: الهلفوت، الحريف، وغيرها.

شارك حمدي الوزير في العديد من الأعمال الدرامية وآخرها مسلسل “أفراح إبليس ج2” والذي تم عرضه في رمضان عام 2019، كما شارك في مسلسل “سوبر ميرو” مع إيمي سمير غانم في العام نفسه، ولمع في مسلسل “موسى” العام الماضي.

شارك في فيلم “قبضة الهلالي” والذي تم عرض في عام 1991، وأدى فيه دور المتحرش.

وكشف حمدي الوزير في لقاء صحفي أن الصورة الشهيرة التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنظرة المتحرش لم تكن موجهة للفنانة ليلى علوي.