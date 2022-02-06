في غياب صلاح وماني.. ليفربول يحرز فوزاً صعباً على كارديف سيتي

رغم غياب قلبي الهجوم في نادي ليفربول، تمكن النادي الانلكيزي من تحقيق فوز صعب على حد وصف مدربه يورجن كلوب، على كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ليفربول إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على كارديف 3-1، في مباراة تألق فيها الكولومبي لويس دياز الوافد الجديد على الفريق في الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل 45 مليون يورو، وكذلك اللاعب الشاب هيرفي إليوت.

وعقب انتهاء الشوط الأول دون أهداف افتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل بضربة رأس، ثم صنع ديازالهدف الثاني، قبل أن يختتم إليوت الأهداف مع عودته من الإصابة.

وأشاد كلوب، في تصريحات للصحفيين عقب المباراة، بالثنائي دياز وإليوت بعدما ساعدا الفريق على الفوز على كارديف سيتي بعد مشاركتهما كبديلين

وقال المدرب الألماني: “كانت مباراة صعبة حقا.. اشترك لويس دياز وتعرض لكدمة.. هذه هي طريقة الترحيب في إنجلترا.. وقد تعرض لجرح، لذا هو يعرف ما فعله في مباراته الأولى”.

وتعرض دياز لكدمة في الركبة في كرة هوائية مشتركة، وثارت مخاوف من إصابته في ظهوره الأول، لكن اللاعب الكولومبي أشار إلى أنه على ما يرام وواصل اللعب وأبدع خلال اللقاء.

وخاض إليوت مباراته الأولى منذ الخضوع لجراحة في الكاحل في سبتمبر/ أيلول، ونجح اللاعب البالغ عمره 18 عاما في تسجيل هدفه الأول مع الفريق تحت أنظار المشجعين المتحمسين في أنفيلد.

وقال كلوب: “هارفي كان غير محظوظ بالإصابة، لكنه كان محظوظا في سير الأمور بعد ذلك، حيث سار كل شيء بشكل رائع.. لقد أدى عملا رائعا والجهاز الطبي أدى عملا مذهلا.. إنه فتى لا يعرف الخوف، ولاعب رائع”.

وأضاف: “لا تكون الأمور جيدة عندما تتعرض لمثل هذه الإصابة، لكن عندما تكون صغيرا يمكنك التعامل مع الأمر.. لقد عاد وهذا أمر مميز”.

يذكر أن ليفربول واصل بذلك انتصاراته في غيابه نجميه البارزين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني اللذي وصلا مع منتخبي بلادهما إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 الذي يقام الأحد.