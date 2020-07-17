في ليلة تتويج ريال مدريد بالليغا..أوساسونا يهزم برشلونة بثنائية

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واصل فريق برشلونة عروضه المتواضعة والهزيلة وذلك بعد هزيمته على ملعبه من فريق أوساسونا بهدف مقابل هدفين .

انهيار برشلوني وفي برشلونة سجل روبرتو توريس هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود أوساسونا للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على برشلونة في كامب نو في نهاية محرجة لمسيرة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويعاني برشلونة منذ استئناف الدوري في منتصف يونيو، وتجمد رصيده عند 79 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد. وتقدم أوساسونا بهدف عن طريق خوسيه أرنايز في الدقيقة 16، بينما أدرك ليونيل ميسي التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 62.

لكن أوساسونا لم يتأثر بطرد إنريك غاليخو وخطف هدف الانتصار في الثواني الأخيرة بواسطة توريس.

توج ريال مدريد بطلا لليغا للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، فيما حصد الفريق لقبه الحادي عشر بخمسة مواسم تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وحقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-1على ضيفه فياريال، فيما تعثر غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب، بالخسارة 1-2 على أرضه أمام أوساسونا، ليحرز العملاق الملكي اللقب قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الإسباني.

ويدين النادي الملكي الذي كان بحاجة لنقطتين من مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب، بفوزه الى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين (29 و77 من ركلة جزاء).

واستحق ريال اللقب هذا الموسم، إذ تألق في الخطوط الأمامية بتمتعه بثاني أفضل هجوم في الدوري خلف برشلونة (68 هدفا مقابل 81) وأفضل دفاع (تلقت شباكه 23 هدفا فقط).