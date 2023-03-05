الأحد 13 شعبان 1444 ﻫ - 5 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في مباراة ودّيّة.. فوزٌ كبير لمنتخب لبنان على نظيره الفلسطيني

منذ 3 دقائق
فوز منتخب لبنان لكرة القدم للصالات

فوز منتخب لبنان لكرة القدم للصالات

A A A
طباعة المقال

حقّق منتخب لبنان لكرة القدم للصالات فوزًا كبيرًا على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 6-1 (الشوط الأول 3-0)، في المباراة الودية الأولى بينهما، والتي تندرج ضمن أيام الفيفا المخصصة للمباريات الدولية، على ملعب الصداقة.

ويلتقي المنتخبان في المباراة الثانية، عند الثامنة مساء يوم الإثنين على الملعب عينه.

سجل أهداف لبنان كلًا من علي سعادة (15)، جون جبور (18)، علي الأكومي (20 و29) ومحمد قبيسي (25 و36)، بينما سجل بلال حمادي هدف فلسطين الوحيد في الدقيقة 37.

ويأتي هذا التجمع أمام المنتخب الفلسطيني استكمالًا لخطة الإعداد التي تقدمت بها لجنة كرة الصالات في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، التي انطلقت قبل عام، لبناء توليفة جديدة بقيادة المدرب البرتغالي جواو الميدا، ويسبق تجمعًا آخر أمام المنتخب القبرصي في 11 و13 نيسان/ أبريل.

كما يجري العمل على خوض مباراتين وديتين مع منتخب أفغانستان في شهر أيار/ مايو، قبل التوجه إلى مدينة الدمام السعودية، للمشاركة في كأس العرب لكرة الصالات خلال الفترة من 6  إلى 16 حزيران/ يونيو المقبل.

    المزيد من منوعات

    الاميرة ديانان وابنها الامير هاري
    الامير هاري: لقد فقدت الكثير ولكني أيضاً فزت بالكثير
    شريفة فاضل
    وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل
    كيليان مبابي
    كيليان مبابي يحرز لقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان

    الأكثر قراءة

    وادي جهنم في عكار
    هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
    نادين الراسي
    بالفيديو ـ نادين الراسي اختفت في دمشق ولا يمكن الوصول إليها... ماذا يحصل؟
    حزب الله
    تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!