في مباراة ودّيّة.. فوزٌ كبير لمنتخب لبنان على نظيره الفلسطيني

حقّق منتخب لبنان لكرة القدم للصالات فوزًا كبيرًا على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 6-1 (الشوط الأول 3-0)، في المباراة الودية الأولى بينهما، والتي تندرج ضمن أيام الفيفا المخصصة للمباريات الدولية، على ملعب الصداقة.

ويلتقي المنتخبان في المباراة الثانية، عند الثامنة مساء يوم الإثنين على الملعب عينه.

سجل أهداف لبنان كلًا من علي سعادة (15)، جون جبور (18)، علي الأكومي (20 و29) ومحمد قبيسي (25 و36)، بينما سجل بلال حمادي هدف فلسطين الوحيد في الدقيقة 37.

ويأتي هذا التجمع أمام المنتخب الفلسطيني استكمالًا لخطة الإعداد التي تقدمت بها لجنة كرة الصالات في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، التي انطلقت قبل عام، لبناء توليفة جديدة بقيادة المدرب البرتغالي جواو الميدا، ويسبق تجمعًا آخر أمام المنتخب القبرصي في 11 و13 نيسان/ أبريل.

كما يجري العمل على خوض مباراتين وديتين مع منتخب أفغانستان في شهر أيار/ مايو، قبل التوجه إلى مدينة الدمام السعودية، للمشاركة في كأس العرب لكرة الصالات خلال الفترة من 6 إلى 16 حزيران/ يونيو المقبل.