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في مومباي.. رفضت منحه نقوداً لشراء الخمر فذبحها وهشم رأسها!

5 - مارس - 2021
جثة

جثة

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في حادثة مروعة، قام رجل يبلغ من العمر 35 عاما، بقتل زوجته البالغة من العمر 30 عاما في منطقة نالاسوبارا داخل مدينة مومباي بالهند، بعد أن رفضت منحه نقودا لشراء الخمور.

وفقا للتقارير المحلية، فالمتهم، روبيش شيامراو مور، من سكان نالاسوبارا شيردي ناجار، ضمن اختصاص مركز شرطة تولينج. وهو سائق عربة آلية، تزوج من فانيتا قبل 8 سنوات، وكثيرا ما كان يتشاجر الزوجان حول عادة شرب الكحول.

ويوم الأربعاء، طلب مور من زوجته فانيتا أن تمنحه بعض النقود لشراء الخمور. وعندما رفضت، اندلع جدال بينهما، وفي نوبة غضب، ذبح الزوج زوجته بسكين ثم ضربها في رأسها بمطرقة، مما أدى إلى وفاتها، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة “هندوستان تايمز”.

وقبل أن يفر من موقع الجريمة، اتصل الزوج روبيش مور بأحد جيرانه وأبلغه أنه قتل زوجته، فأبلغ الجار الشرطة التي هرعت إلى مكان الجريمة وألقت القبض على الجاني وتحفظت على جثة الضحية لتشريحها، وتم فتح تحقيق، وذلك بحسب RT.

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