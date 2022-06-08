في يوم عيد ميلادها.. هالة فاخر ترد على الساخرين من عمرها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة هالة فاخر والتي أكملت اليوم عامها الـ76 فهي من مواليد 8 يونيو 1946.

بدأت نشاطها الفني 1957 وشاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شاركت بها “هي فوضى” و”تيمور وشفيقة” و”حلم العمر” و”بلية ودماغه العالية”.

شاركت هالة فاخر في بطولة الكثير من المسلسلات منها “نقطة ضعف” و”موجة حارة” و”عمر عبد العزيز”.

فوجئت الفنانة هالة فاخر بمن يسخر من عمرها بعد مشاركتها في بطولة مسلسل “سكر زيادة”، ولكنها ردت قائلة في تصريحات صحفية: “في البداية كان الناس يسخرون منا، وحتى الآن، ويسألوننا لماذا نعمل حتى الآن، نموت يعني ولا إيه؟ … كل سن له جماله الخاص”.

تزوجت هالة فاخر من السيد “أيمن صدقي”، ورزق الزوجان بثلاثة أولاد هم “هبة الله” و”منة الله” و”حسين” وانفصل الزوجان في حوالي عام 2000، في أكتوبر 2003 تزوّجت للمرة الثانية من “معتز الله محمد السعيد” ومع بداية عام 2009 انفصل الزوجان، وللفنانة ثلاثة أحفاد هم “محمد” و”هنا” و”فهد” وقد صرحت بأنها هي من اختار اسم فهد لحفيدها.