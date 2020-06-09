قائمة أعظم الملاكمين في التاريخ.. “مايوذر” أولاً و “تايسون” غائباً

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تصدّر الملاكم الأميركي فلويد مايوذر قائمة أعظم الملاكمين في التاريخ، في حين أخفق مواطنه مايك تايسون بطل العالم السابق في الدخول إلى القائمة.

وتفوق مايوذر على عظماء هذه الرياضة، فخلال 21 عاما من مسيرته الاحترافية لم يخسر أي نزال.

وحلّ الملاكم الفلبيني ماني باكياو ثانيا، في وقت جاء فيه الملاكم الأرجنتيني كارلوس مانزون ثالثا متجاوزا الأسطورة محمد علي الذي اكتفى بالمركز الرابع.

ويملك مايوذر سجلا خرافيا، إذ خاض 50 نزالا دون أن يتلقى أي هزيمة، وظفر مرات عدة بلقب بطل العالم في خمسة أوزان مختلفة، وهو يعرف بخفته وسرعته ودقته والفوز بالنزالات بالضربات القاضية، ويعد من أثرى الرياضيين في العالم، كما أنه كان أعلى الرياضيين دخلا بين 2012 و2015، بحسب مجلة فوربس العالمية.

واعتمد ترتيب قائمة أعظم الملاكمين على سجل الملاكمين وعدد النزالات التي خسرها خلال مسيرته:

الأميركي فلويد مايوذر: خاض 50 نزالا، ولم يخسر في أي منها.

الفلبيني ماني باكياو: خاض 62 نزالا، وخسر سبعة وتعادل في نزالين.

الأرجنتيني كارلوس مانزون: خاض 87 نزالا، خسر ثلاثة وتعادل في تسعة.

الأميركي محمد علي: خاض 56 نزالا، وخسر خمسة ولم يتعادل في أي نزال.

الأميركي شوغار ري روبنسون: خاض 174 نزالا وخسر 19 وتعادل في ستة

الأميركي برنارد هوبكنز: خاض 55 نزالا وخسر ثمانية وتعادل في نزالين.

الأميركي جو لويس: خاض 66 نزالا وخسر ثلاثة ولم يتعادل في أي نزال.

الأميركي آرشي مور: خاض 186 نزالا وخسر 23 وتعادل في عشرة.

المكسيكي أوسكار دي لا هويا: خاض 39 نزالا وخسر ستة ولم يتعادل في أي نزال.

المكسيكي خوليو سيزار تشافيز: خاض 107 نزالات وخسر ستة وتعادل في نزالين.