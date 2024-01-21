قائمة الفائزين بجوائز "Joy Awards".. أبرز نجوم الوطن العربي والعالم

سجل مهرجان “جوي أووردز” المقام بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، حضوراً واسعاً ولافتاً لنجوم الوطن العربي، والعديد من نجوم هوليود وبوليود، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

ومنح الحفل العديد من الجوائز لأبرز النجوم في مجال السينما والمسلسلات والموسيقى والرياضة والمؤثرين.

وهذه قائمة الفائزين بجوائز “جوي أوورد 2024”:

فاز عدد من النجوم الكبار بـ جائزة “الإنجاز مدى الحياة”، تكريماً لمسيرتهم الفنية، وهم: أنتوني هوبكنز، منى واصف، إسعاد يونس، علي المدفع، رابح صقر.

السينما:

الممثلة المصرية نيللي كريم تفوز بجائزة “الممثلة المفضلة” لفئة السينما.

الممثل المصري كريم عبدالعزيز يفوز بجائزة “الممثل المفضل”.

الفيلم السعودي “سطار” يفوز بجائزة “الفيلم المفضل”.

الفنان المصري عادل إمام‬ يفوز بجائزة “زعيم الفن العربي”.

المسلسلات الدرامية:

الممثل السعودي وليد قش يفوز بجائزة “الوجه الجديد المفضل”، عن دوره في مسلسل “استوديو 23”.

الممثل سعد عزيز يفوز بجائزة “الممثل المفضل”، عن دوره في مسلسل “سكّة سفر”.

الممثلة رهف محمد تفوز بجائزة “أفضل ممثلة”، عن دورها في “بروحهم في البيت”.

مسلسل “كريستال” يفوز بجائزة “المسلسل المفضل”.

الموسيقى:

الفنان عايض يفوز بجائزة “الفنان المفضل”.

الفنانة أصالة نصري تفوز بجائزة “الفنانة المفضلة”.

الفنان الكويتي طلال سام يفوز بجائزة “الوجه الجديد المفضل”.

أغنية “يا ليل ويالعين” للفنان السوري الشامي تفوز بجائزة “الأغنية المفضلة”.

المؤثّرون:

المؤثرة الكويتية بيبي العبدالمحسن تفوز بجائزة “المؤثرة المفضلة”.

المؤثر السعودي أحمد القحطاني (شونق بونق) يفوز بجائزة “المؤثر المفضل”.

الرياضة:

لاعبة التنس التونسية أُنْس جابر تفوز بجائزة “الرياضية المفضلة”.

لاعب كمال الأجسام السعودي عبدالله الربيعة يفوز بجائزة “الرياضي المفضل”.

جوائز فخرية:

الممثلة المصرية منى زكي تفوز بجائزة “الترفية الفخرية”، عن مسلسل “تحت الوصاية”.

مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب يفوز بجائزة “الترفيه الماسية”.

الممثلة الأميركية إيفا لانغوريا تفوز بجائزة “شخصية العام”.

الفنان محمد المنصور يفوز بجائزة “صنّاع الترفيه الفخرية”.

الممثل الأميركي مارتن لورنس يفوز بجائزة “صناع الترفية الفخرية”.

المايسترو السعودي وليد فايد يفوز بجائزة “صناع الترفية الفخرية”.

الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفوز بجائزة “الابداع الفخرية”.

الممثلة الهندية عليا بهات تفوز بجائزة “الترفية الفخرية”.