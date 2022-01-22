قائمة بأهم المسلسلات التركية.. ما هي المفضلة لديكم؟

تثير المسلسلات التركية استحسان المشاهد اللبناني والعربي، حتّى بات جمهورها يضاهي ذاك الموجود في تركيا، حيث تنال نسب مشاهدة عالية وهي تتناول مواضيع عدّة، الدرامي الرومانسي، الكوميدي، والتاريخي.

وكما نلاحظ أن الأعمال التركية التاريخية تأخذ حيزاً مهماً لدى الأتراك، فنراها تواجه بقوة المسلسلات الأخرى، وتتصدر بنسب المشاهدات. فهذه الأعمال تروي قصصاً واقعية حصلت في زمن معين، وكان لها تأثير كبير، وهي لا تخلو بالطبع أحياناً من القصص العاطفية، التي تضيف تشويقاً ورونقاً خاصاً ومميزاً على المسلسلات.

ومن أبرز الأعمال التاريخية التركية:

مسلسل “حريم السلطان” تم عرضه في أكثر من 150 دولة حول العالم، ويتناول حياة السلطان سليمان منذ بداية حكمه عام 1520 حتى وفاته عام 1566، ومن أبطاله الممثلون الأتراك خالد أرغنتش ،مريم أوزرلي، نور فاتح أوغلو، بيلين كاراهان.

مسلسل “قيامة أرطغرل” يتحدث عن الغازي أرطغرل بن سليمان شاه في القرن الثالث عشر ميلادي، يعرض المعارك والحروب، بطولة الممثل أنجين ألتان.

مسلسل “بزوغ الإمبراطورية” عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويسرد قصة فتح القسطنطينية، مع التطرق إلى طفولة السلطان محمد وعلاقته بوالده ووالدته، وزوجة أبيه (الأم مارا)، وخاض بطولته الممثل خالد أرغنتش.

مسلسل “فيلينتا” يتحدث عن ضابط شرطة في القرن التاسع عشر، يعمل في مكافحة تهريب الأسلحة، لكن يتم توريطه بجريمة مدبرة له، فيحاول تبرئة نفسه من هذه الجريمة، والعمل من بطولة أونور تونا ونور فتاح أوغلو.

مسلسل “المؤسس عثمان”، ويعد تكملة لمسلسل “قيامة أرطغرل”، حيث يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل والمعارك التي خاضها لتأسيس الدولة العثمانية، ضد التتار والصيلبيين والفرس والروم. وأبرز من يخوض بطولته الممثلان التركيان بوراك أوزجيفيت وصاروخان هونيل.

مسلسل “عاصمة عبد الحميد الثاني”، وهو آخر سلاطين الدولة العثمانية، ويعرض العمل عدداً من الحروب والتحديات، وهو من بطولة الممثلين التركيين بولنت إينال وبهادير أوغلو .