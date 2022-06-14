قائمة لخواتم خطوبة المشاهير.. من كانت ترتدي الأغلى ثمنا؟

يلجأ المشاهير إلى الإنفاق على خاتم الخطوبة أكثر من الأشخاص العاديين، وذلك باختيار أكبر حجم من الماس.

ومن الواضح أن سعره يرتفع بشكل كبير، بجانب رغبتهم في أن تمتلك حبيباتهم أغلى خاتم يمكن أن ترتديه مثلها، لذا إليكم قائمة ببعض أغلى خواتم خطوبة المشاهير حتى الآن حتى تتمكن من مواكبة الموضة وفقاً لموقع ” brides”:

هيلاري داف:

يقال إن لاعب NHL المتقاعد مايك كومري، الزوج السابق لنجمة ديزني السابقة هيلاري داف، أنفق مليون دولار للحصول على جوهرة بوزن 14 قيراطًا على شكل أميرة في عام 2010.

كيت ابتون:

ظهرت عارضة الأزياء كيت أبتون لأول مرة على خاتم خطوبتها المستدير من جاستن فيرلاندر في حفل Met Ball لعام 2016، لا سيما بالنظر إلى توقعات US Weekly بأن الحلي مكتملة بماسة عيار 8 قيراط، ومن المحتمل أن يقع ضمن نطاق 1.5 مليون دولار.

جينيفر لوبيز:

يعد خاتم جينيفر لوبيز من اشيك وأغلى خواتم الخطوبة حيث يبلغ وزنه 6.1 قيراطًا ودفع فيه بن أفليك 1،200،000 دولار.

كاتي هولمز:

عندما قالت الممثلة “نعم” لعرض زواج توم كروز عام 2005 حصلت على 1500000 دولار، على الرغم من أن هذه الخطبة لم تدم طويلا، إلا أن خاتم الخطوبة يقارب 2 مليون دولار الآن.

باريس هيلتون:

أعلنت باريس هيلتون خطوبتها على كريس زيلكا في يناير 2018، وخطيبها طرح السؤال بحلية ضخمة تتكون من 20 قيراطًا، تقدر قيمتها بمليوني دولار، كانت هيلتون مخطوبة سابقًا لزميل لها يحمل نفس الاسم باريس لاتسيس في عام 2005 وكانت شبكتها تحتوي على جوهرة عيار 24 قيراطًا باعتها هيلتون في مزاد لصالح ضحايا إعصار كاترينا.

سيرينا ويليامز:

لا يمكننا أن ننسى كيف كان حفل زفاف سيرينا الفخم لعام 2016 على مؤسس Reddit أليكسيس أوهانيان، وكان يجب أن يكون خاتمها فاخرًا تمامًا مثل حفلات الزفاف، فقد قدر ثمنه بـ 3 ملايين دولار.

سيارا:

يتعمق إصبع سيارا الأيسر في خواتم خطوبة المشاهير باهظة الثمن، وهو يحمل قطعة ألماس ضخمة من راسل ويلسون، يُعتقد أنها تتراوح قيمتها بين مليوني دولار و2.5 مليون دولار.

بليك ليفلي:

يبلغ وزن احجار خاتم زفاف بليك ليفلي حوالي 7 قيراط، وتقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، وتتميز بألماس بيضاوي وردي فاتح مرصع بالألماس المرصوف والذهب الوردي.

أليكسا ديل:

في عام 2017 تم خطبة أليكسا ديل لحبيبها هاريسون رفوا، لقد صدمت الجميع عندما عرضت هذا الخاتم الضخم المصنوع من الزمرد المحاط بألماس أصغر مرصع على شريط رفيع مرصع بالماس، ثم صدمت الجميع مرة أخرى عندما ألغوا خطوبتهم. حيث كان يبلغ قيمة الخاتم 3،000،000 دولار وقتها.

كاترين زيتا جونز:

اختار النجم مايكل دوجلاس حلية ألماس مركيز عيار 10 قيراط لزوجته كاترين زيتا جونز منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

كيم كاردشيان:

لن تكون هذه القائمة مثيرة للاهتمام بدون خاتم خطوبة كيم كاردشيان من Kanye، والتي سجلت حوالي 4 ملايين دولار عندما قدمها لها في عرض الخطوبة الخاص بها في أكتوبر 2013، لسوء الحظ كان الماسة 15 قيراطًا من بين المجوهرات التي سُرقت من كيم في عملية سطو شائنة في باريس عام 2016.