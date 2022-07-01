قادمًا من ميونيخ.. توليسو يعود إلى ليون

تعاقد أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مع لاعب الوسط “كورنتين توليسو”، في صفقة مجانية إيذانا بعودة اللاعب الفرنسي إلى ناديه السابق قادمًا من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعد خمسة أعوام من رحيله عن صفوفه.

ويعود توليسو إلى ليون بناء على عقد يستمر حتى 2027 بعدما سبق له اللعب في صفوف فريقه الأول لمدة أربعة مواسم عقب تخرجه من أكاديمية النادي.

وانضم إلى بايرن ميونيخ في 2017 وأصبح ضمن تشكيلة الفريق الفائزة ببطولة الدوري الألماني خمس مرات متتالية إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2020.

وقال توليسو (27 عاما) في بيان: “أنا سعيد جدا بالعودة للنادي والانضمام لمشروعه الجديد”.

وأضاف اللاعب “ليون هي مدينتي التي ترعرعت فيها والتي أشعر فيها بالارتياح وأشعر بسعادة كبيرة بالعودة إليها”.

هذا وعانى توليسو بسبب الإصابات خلال وجوده في صفوف النادي البافاري، ولم يشارك في أكثر من 20 مباراة في الدوري في كل موسم من المواسم الأربعة الأخيرة.

وأنهى ليون موسم الدوري الفرنسي السابق محتلًا المركز الثامن وفشل في التأهل للعب على المستوى الأوروبي.

وفي إطار الاستعداد للموسم الجديد، تعاقد ليون أيضا مع ألكسندر لاكازيت ويوهان ليبينان.