استمع لاذاعتنا

قارب عجيب.. اختفى 10 سنوات وظهر من جديد!

منذ ساعة واحدة
قارب عجيب

قارب عجيب

A A A
طباعة المقال

بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على اختفائه، حين اجتاح “تسونامي” من المحيط الهادئ، عاد قارب صيد يبلغ طوله 5.5 مترا، تابع لأسطول صيد مدينة كيسينوما، إلى الظهور على شواطئ اليابان، حسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وعثر على القارب الصغير قبالة جزيرة هاتشيغو في وقت سابق من هذا الشهر، بعد اختفائه في المحيط منذ 9 سنوات و9 شهور.

وأثارت الكمية الكبيرة من الشعاب المرجانية التي عثر عليها في القارب تكهنات حول المكان الذي انجرف إليه، قبل أن ينتهي به المطاف في هاتشيغو الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.

وفيما يمكن اعتباره مفاجأة كبرى، رجح أحد الخبراء المتخصصين بعالم البحار في تصريح لصحيفة “ماينيتشي” اليابانية، أن يكون القارب قد وصل إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، مضيفا أن التيار الاستوائي الشمالي نقله لجنوب شرق آسيا، في حين أعاده تيار “كوروشيو” إلى موطنه باليابان.

وكانت مناطق بالولايات المتحدة رصدت وصول أشياء مصدرها اليابان بعد وقوع “التسونامي” المدمر، ففي أبريل 2012، عثر زوجان يعيشان في جزيرة ميدلتون بخليج ألاسكا على كرة قدم، تعود لمدرسة في محافظة إيواتي اليابانية.

وفي ذات الشهر، أغرق خفر السواحل الأميركي قارب صيد في خليج ألاسكا كان قد انجرف من اليابان، بعد أن اعتبره خطرا على حركة الشحن، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من منوعات

    فضل شاكر
    فضل شاكر يطرح أغنية جديدة
    كنز-تعبيرية
    رحلة البحث عن كنز انتهت بالسجن… رفض البوح بسر “العملات الذهبية”
    باسل خياط ريتا حايك
    ريتا حايك وباسل خياط في عمل درامي مشترك قريباً؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    يمكن قياس مستويات الضغط النفسي والاكتئاب من خلال تجميع شمع الأذن
    ما هو المرض الذي يكشفه شمع الأذن؟ تعرفوا إليه
    طائرة
    بالفيديو: شاب يقدم على فعل جنوني قبل لحظات من إقلاع الطائرة
    سماعة من شركة آنكر - أرشيفية
    سماعة جديدة من آنكر للاستخدامات الخارجية ببطارية تدوم 24 ساعة