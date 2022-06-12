قاضية أميركية ترفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو

رفضت قاضية أميركية في مدينة لاس فيغاس، دعوى الاغتصاب التي رفعتها سيدة ضد لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وانتقدت الفريق القانوني الذي يقف وراء الشكوى.

ورفضت القاضية الدعوى القانونية التي رفعتها الأميركية كاثرين مايورغا على رونالدو وزعمت خلالها أن لاعب فريق مانشستر يونايتد، 37 عاما، اغتصبها في غرفة في فندق لاس فيغاس عام 2009.

وسبق أن دفع رونالدو حوالى 375 ألف دولار للمرأة حتى تصمت وتتخلى عن دعوى الاغتصاب، لكنها عادت لترفع قضية وتطلب 20.2 مليون جنيه استرليني كتعويض بناء على مزاعم بأن رونالدو أو شركاءه انتهكوا الاتفاق السري الموقع عام 2010 من خلال السماح بظهور تقارير عنها في وسائل إعلام أوروبية في عام 2017.

وألقى فريق رونالدو القانوني باللوم في حدوث هذا على تسرب البيانات الإلكترونية لوثائق تم اختراقها من مكاتب محاماة وكيانات أخرى في أوروبا وعرضها للبيع. كما زعم الفريق أن المعلومات تم تغييرها أو تلفيقها.

وصدر الحكم المؤلف من 42 صفحة الجمعة. واتهمت القاضية محامية المدعية بارتكاب “انتهاكات وتحايل صارخ على إجراءات التقاضي المناسبة، والحصول على وثائق القضية”.

وقالت القاضية إن “مايورغا تفقد فرصتها لمتابعة هذه القضية”. وأضافت أن “رونالدو قد تضرر من سلوك محامية المدعية وقيامها بشراء وثائق واستخدامها بسوء نية، مما يعد إجحافا برونالدو”.