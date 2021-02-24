قالب حلوى على شكل رجل مقطع يثير جدلا على مواقع التواصل

أثارت صور قالب حلوى صنعته امرأة على شكل طليقها، جدلا واسعا على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت العديد من الحسابات العربية والغربية صورا للقالب، حيث أكدت هذه الحسابات أن القالب صنع من قبل امرأة على شكل زوجها السابق.

وادعت بعض الحسابات أن المرأة قامت بصنع القالب، ودعت أصدقاءها لحفلة منزلية، حيث قامت بتقطيع القالب ووزعته على الحضور.

وتنتشر صور قالب الحلوى للرجل المقطع، منذ أشهر، في الكثير من الحسابات على “فيسبوك” و”تويتر”، وتحدثت أغلب هذه الحسابات عن قصة الطليقة التي صنعت القالب، فيما أشارت القليل من هذه الحسابات إلى حقيقة المشهد الذي صنع فيه القلب الغريب.

من قام بتقطيع “رجل الحلوى”؟

أشارت نتائج البحث إلى أن القالب المقطع لم يكن إلا عبارة عن مشهد ضمن أحد الكليبات الغربية، حيث يظهر في القالب المغني البريطاني سلوتاي.

وشارك صانع القالب صورا له، قبل أشهر، وكتب تعليقا على صفحته في “إنستغرام” تحمل اسم “ذا باك كينغ”، توضح حقيقة قالب الحلوى، حيث قال: “صنعت هذا القالب لتصوير أغنية سلوتاي (Feel away)”، حيث أشار إلى أن أعضاء مغني الراب صنعت من الفانيلا والشوكولا، وشارك عددا من الصور تبين شكل القالب الغريب.

ويظهر في نهاية الفيديو، عروسان يقومان بتقطيع قالب الحلوى، ويقوم الحضور بأخذ قطع من القالب وأكلها، ويظهر المغني “رجل الحلوى” مستلقيا في السرير، وقد قطعت أعضاء جسده المصنوعة من الحلوى إلى أجزاء صغيرة، في إشارة رمزية ضمنت في المشاهد.

جوزها طلقها قامت عملت حفله وعملت تورته على شكله وقطعهتا وقدمتها للحضور

كيدهن عظيم فعلا😂😂 pic.twitter.com/0aM8RkxPOv — Khaled ghyath 🏹🤍🇦🇹🏹🤍🇦🇹 (@k_h_g_h2) February 21, 2021