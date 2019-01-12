قام على تأسّيسه لبنانيَّان.. أول مطعم للعراة يغلق أبوابه في باريس!

يبدو أنّ أوّل مطعمٍ للعراة في العاصمة الفرنسية باريس سيغلق أبوابه قريباً وذلك بعد مرور 15 شهراً فقط على افتتاحه، وفقاً لما أعلنه مالكاه اللبنانيَّي الأصل مايك وستيفان سعادة.

وكشف المالكان أنّ المطعم سيغلق أبوابه في شباط المقبل، وذلك بسبب قلّة الزبائن والمهتمّين برؤية الغرباء العراة وهم يخدمون أنفسهم.

وقال التوأمان مايك وستيفان سعادة، البالغان من العمر 42 عاماً واللذان يفضلان الإبقاء على ملابسهما، إنّهما سيتذكران “الأوقات الجميلة والطيبة ولقاء الناس الرائعين والزبائن الذين كانوا مسرورين لمشاركتهم في هذه التجربة الاستثنائية”.

ووفقاً لصحيفة “لوكال” الفرنسية فقد كان مايك وستيفان قد راهنا، على ما يبدو، على حقيقة كون العاصمة الفرنسية باريس عاصمة الأضواء والانفتاح وأنهّا مقصدٌ سياحيٌّ حتّى للعراة، كما يبدو أنّهما كانا يعتقدان أنّه بسبب وجود شواطئ للعراة في الصيف فإنّهما سيكونا قادرَيْن على توفير خيار “للعراة” في كل الأوقات عندما شرعا بفكرة مطعمها.

وحدّد المالكان تاريخ إغلاق مطعم “أو ناتوريل”، ويعني “الطبيعي” الذي يقع في منطقة رو دو غرافيل في باريس، في السادس عشر من شباط 2019.

وراهن التوأم عند افتتاحهما المطعم بداية، على جذب عدد كبير من السياح والسكان، لأن موقعه يتوسط العاصمة الفرنسية، باريس، أحد أكثر المقاصد السياحية شعبية حول العالم، مع العلم أن مايك وستيفاني لم يتعريا أبدا أثناء إدارتهما للمطعم.

وفي السياق نفسه، رجح خبراء أن إغلاق المطعم لا يتعلق بعدم رغبة السياح بزيارته وحسب، بل أيضا بسبب أسعار وجباته الباهظة، التي يصل سعر بعضها إلى 60 دولارا أمريكيا.

وتعد فكرة المشروع الاستثماري سابقة أوروبية، إذ يخلع الزوار ملابسهم بالكامل مع دخولهم المطعم، في حين تقدم لهم الشباشب فقط.

يشار إلى أنّ مطعم “أو ناتوريل” للعراة، ليس الوحيد من نوعه في العالم، لكنه الوحيد في فرنسا، إذ سبق أن تم افتتاح مطعم مماثل في العاصمة البريطانية قبل نحو عامين، كما يوجد آخر في جزيرة تينيريفي الإسبانية مطعم “إيناتو” الخاص للعراة.