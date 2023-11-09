"قبل أن تضيع حياة أخرى".. مجموعة من الممثلين تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل

وقعت مجموعة من الممثلين والكتاب والموسيقيين البارزين على رسالة مفتوحة تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس الأمريكي على “الدعوة إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان حياة أخرى”.

وتشير مجموعة “الفنانون يدعون إلى وقف إطلاق النار الآن” إلى أن “5000 شخص قتلوا في الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين – وهو رقم كارثي. نحن نؤمن بأن الحياة كلها مقدسة، بغض النظر عن الدين أو العرق، وندين قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

ومن بين الموقعين على الإعلان الممثلين أندرو جارفيلد، وبن أفليك، وماهرشالا علي، ومارك رايلانس، وبرادلي كوبر، وبريان كوكس، وكيت بلانشيت، وإيوان ماكجريجور، وفلورنس بوج، وجيريمي سترونج، وجيسيكا تشاستين، وريتشارد جير، وساندرا أوه، وتوم هاردي. كما أضاف الموسيقيون والفنانون مثل جينيفر لوبيز وسيلينا جوميز وآني ديفرانكو وبوتس رايلي وبريان إينو وكات باور ودريك ومايكل ستيب أسمائهم أيضًا.

وتدعو الاحتجاجات الأخيرة ضد العنف في غزة إلى “وضع حد لقصف غزة والإفراج الآمن عن الرهائن. نصف سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة هم من الأطفال، وأكثر من ثلثيهم من اللاجئين وأحفادهم الذين أجبروا على الفرار من منازلهم. ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم”.

ويستشهد التقرير بتعليقات المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر بأن الأطفال والأسر في غزة “نفدوا عمليا من الغذاء والماء والكهرباء والأدوية والوصول الآمن إلى المستشفيات، بعد أيام من الغارات الجوية وقطع جميع طرق الإمداد”. وأوضح إلدر كذلك أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة قد استنفدت وقودها، مما أدى إلى “إيقاف الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. ولم يعد بإمكان معظم السكان الحصول على مياه الشرب من مقدمي الخدمات أو المياه المنزلية عبر خطوط الأنابيب.. وقد وصل الوضع الإنساني إلى مستويات مميتة، ومع ذلك تشير جميع التقارير إلى وقوع المزيد من الهجمات. ويجب أن يسود الرحمة والقانون الدولي”.

إن بايدن وأعضاء الكونجرس منيعون تمامًا لمطالب التعاطف، وقد انتهكت النخبة الحاكمة الأمريكية القانون الدولي في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا واليمن وخارجها، مما أدى إلى وفاة الملايين لعقود من الزمن. فهي المصدر الرئيسي للعنف على الساحة العالمية، وإسرائيل هي أحد شركائها.

وتشمل قائمة الموقعين أيضًا صانعي الأفلام آدم مكاي، ورايان كوجلر، وجيمس شاموس، وميرا ناير، ومايكل مور، وبيتر بيرج، وجوردان بيل، وألفونسو كوارون؛ الكتابان توني كوشنر ووالاس شون؛ الموسيقيون-المؤديون باتي سميث، بيتر غابرييل، آني لينوكس، ماكليمور وماندي باتينكين؛ كاريكاتير جون ستيوارت، رامي يوسف، روزي أودونيل، مو عامر، واندا سايكس، مارغريت تشو وجودا فريدلاندر؛ والعارضة جيجي حديد.

وقائمة الممثلين الذين أضافوا أسمائهم واسعة، ومن بينهم آلان كومينغ، علياء شوكت، أليسا ميلانو، آمبر تامبلين، أمريكا فيريرا، تشانينج تاتوم، كوني بريتون، سينثيا نيكسون، ديفيد كروس، ديفيد أويلو، إليوت جولد، جيسي باكلي، جواكين. فينيكس، جويل إدجيرتون، جون كوزاك، كيرستن دونست، كريستين ستيوارت، مارك روفالو، مايكل شانون، ميلا جوفوفيتش، راشيل ماك آدامز، ريز أحمد، روني مارا، روزاريو داوسون، سارة سنوك، شايلين وودلي وسوزان ساراندون.

وتختم: “الفنانون يطالبون بوقف إطلاق النار الآن” بالتأكيد: “نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، أننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال رئيس الإغاثة الطارئة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة، فإن “التاريخ يراقب”.

وتستمر معارضة الفنانين للهجوم الإسرائيلي في التصاعد.

في 3 نوفمبر، أعلن نيكولاس جالانين، وهو فنان وموسيقي متعدد التخصصات من ألاسكا، وميريت جونسون، الفنان الأمريكي المعاصر، أنهما طلبا من المتحف الوطني للفنون في واشنطن إزالة منحوتتهما من معرض كبير لفن السكان الأصليين. “الأرض تحمل أسلافنا” والذي يستمر حتى 15 يناير 2024. المعرض من تنظيم الفنانة جون كويك تو سي سميث.

وفقًا لـ ArtNews، فإن عمل جالانين وجونسون “عبارة عن تمثال كبير لطفل تم قطع ثوبه الذي يعود إلى القرن السابع عشر ليكشف عن أفواه الحيوانات التي يتم فتحها. ووفقًا للفنانين، فإن المقصود منه هو تصوير شخصية “تحملت مئات السنين من الاستعمار، والخصخصة، والتسليع، والقهر”.

وكتب الفنانون على موقع إنستغرام أنهم شعروا بأسف عميق لأنهم اضطروا إلى “طلب إزالة أعمالنا من المعرض الوطني بسبب تمويل الحكومة الأمريكية للهجوم العسكري الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”. وتابع غالانين وجونسون: “إننا ندعو الحكومة الفيدرالية إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل، ورفع الحصار عن غزة”.

في نابولي، إيطاليا، المصور والفنان إدواردو كاستالدو، وفقًا ليورونيوز، “صنع لنفسه اسمًا كمؤيد متحمس للقضية الفلسطينية، مستخدمًا أعماله الفنية لرفع مستوى الوعي بمحنة أولئك الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية”. . وبالتالي، لم يستغرق الناشط النابولي البالغ من العمر 46 عامًا سوى القليل من الوقت لحشد موارده الإبداعية في القتال بين إسرائيل وحماس.

قام كاستالدو بإعادة تصميم إعلان Nike “Just Do It” إلى ملصق مؤيد للفلسطينيين بعنوان #ResistTheOccupation. وفي خضم تركيب العمل في أحد شوارع المدينة، اعتقلت الشرطة الفنان وأخضعته للاستجواب لمدة أربع ساعات وغرامة قدرها 400 يورو.

وكتب كاستالدو على إنستغرام: “هذه هي نابولي اليوم، أحدث أعمالنا الفنية تضامناً مع المقاومة الفلسطينية. لقد تم نقلنا قسراً إلى مركز الشرطة بينما كنا نصنع هذه القطعة؛ لقد أبقونا لساعات. لن نتوقف. لا يمكن لإسرائيل أن تستعمر الفن لأن الفن يحتاج إلى الحقيقة لكي يوجد.

وأفادت منظمة Hyperallergic في 25 تشرين الأول/أكتوبر أن الفنانين الذين عارضوا علناً الإبادة الجماعية الإسرائيلية يواجهون تداعيات. “وسط أعمال العنف المستمرة، وفّر تدفق حملات جمع التبرعات والرسائل المفتوحة للفنانين طرقًا للتعبير علنًا عن دعمهم للمنطقة المحاصرة.” منذ ذلك الحين، تحدثت مجلة الفنون الإلكترونية مع العديد من الفنانين، الذين طلبوا جميعًا عدم الكشف عن هويتهم، والذين قالوا إنهم تلقوا مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني تهديدية من جامعي الأعمال الفنية والمعارض بعد إظهار دعمهم علنًا لفلسطين.