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قبل أيام من الكلاسيكو.. ريال مدريد يتعرض لضربة مفاجئة

منذ 38 دقيقة
لاعبو نادي ريال مدريد

لاعبو نادي ريال مدريد

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تعرض ريال مدريد لضربة مفاجئة قبل أيام قليلة من مواجهة برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بخسارة أحد نجومه.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن النادي الملكي قد يتضطر لاستعاد المدافع أنطونيو روديجر، من المشاركة في الكلاسيكو أمام برشلونة، بعد أن تم استبعاده من المشاركة في مباراة بلد الوليد بسبب حالة اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روديجر عانى في الساعات الأخيرة من انزعاج في الركبة، لذا سيخضع للفحص بالموجات فوق الصوتية يوم الإثنين المقبل، لمعرفة موقفه من خوض الكلاسيكو.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الذهاب أمام برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو” بهدف دون رد، أحرزه إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يأتي بلد الوليد في المركز ال15 برصيد 28 نقطة.

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