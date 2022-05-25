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قبل الانتقال لبرشلونة.. كيسي يودع ميلان بعد الفوز بالدوري

25 - مايو - 2022
فرانك كيسي

فرانك كيسي

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قال فرانك كيسي لاعب وسط ساحل العاج اليوم الأربعاء إنه سيغادر ميلان عندما ينتهي عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الشهر المقبل.

وربطت تقارير صحفية كيسي بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في نهاية الموسم بعد أن ساعد ميلان في الفوز بأول ألقابه للدوري منذ 11 عاما هذا الموسم والذي حسمه بالفوز 3-صفر على ساسولو يوم الأحد الماضي.

وقال كيسي لمحطة كانال+ سبورت أفريقيا “هناك مشاعر قوية حقا. لقد مرت خمس سنوات مهمة للغاية في هذا المشروع.

“إنه آخر شهر من عقدي هنا، لكن خلال هذه السنوات الخمس تمكنا من العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري. لقد فعلت ما تعاقدوا معي من أجله وأعتقد أنه لا توجد طريقة أفضل لتوديع الفريق من الفوز بالدوري”.

وسجل كيسي، الذي وصل إلى إيطاليا في 2015 عندما انضم إلى أتلانتا، ستة أهداف في 31 مباراة بالدوري مع ميلان هذا الموسم بينها الهدف الأخير في مرمى ساسولو.

    المصدر :
  • رويترز

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