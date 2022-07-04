قبل تجديد عقده.. صلاح كان في طريقه للعودة الى فريقه السابق

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أفادت بأن النجم المصري “محمد صلاح”، كان في طريقه للعودة إلى فريقه السابق تشيلسي قبل تجديد عقده مع ليفربول الجمعة الماضي.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 حزيران 2023، وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

في السياق نفسه، أشارت صحيفة “ذا صن”، الى أن صلاح كان مستعدًا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل موافقة ليفربول على تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة، أن مالك تشيلسي الجديد، الأميركي “تود بويلي”، كان يستهدف التعاقد مع صلاح، عندما توقفت المحادثات الخاصة بتجديد عقده مع ليفربول، مشيرةً إلى أن اهتمام تشيلسي بضم صلاح كان عاملًا رئيسيا في توصل ملاك ليفربول في النهاية إلى اتفاق مع النجم المصري لتجديد عقده، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا تقريبا.

ولفتت “ذا الصن، الى أن اللاعب المصري أوضح من خلال وكيل أعماله، رامي عباس، لمجموعة “فينواي” الرياضية التي تملك ليفربول، أنه سيفكر في العودة إلى تشيلسي، حيث أمضى عامين من 2014 إلى 2016، ذاكرةً أن “مسؤولي ليفربول أدركوا أنه بعد رحيل السنغالي “ساديو ماني” إلى بايرن ميونخ في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، فإن خسارة صلاح لصالح منافس إنجليزي ستكون خطوة سيئة”.

ووفق الصحيفة، إن ليفربول كان مستعدًا لبيع صلاح مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بدلًا من السماح له بالمغادرة مجانا في حززيران المقبل، قبل التراجع عن الأمر.

يذكر أن صلاح البالغ عمره 30 عاما، انضم إلى ليفربول في العام 2017 قادمًا من روما، وسجل له 156 هدفا في 254 مباراة في مختلف المسابقات.