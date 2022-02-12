قبل عيد الحب... هذه هي أسباب عذوبتك حتى اليوم

ينتظر معظم المواطنون الرابع عشر من شهر شباط للاحتفال بعيد الحب، وينتظرون هذا اليوم لتبادل الورود والرموز الخاصة بهذا العيد.

من جهة اخرى، يشعر بعض العزاب بالوحدة والخوف من عدم نجاحهم فى العثور على الشريك المناسب خاصة مع تقدم العمر، ويبدأ البعض يفكر فى الأسباب التى جعلته أعزب حتى الآن خاصة مع حلول عيد الحب، والحقيقة هى وجود أسباب مختلفة وراء هذا الاستمرار والتى أشار إليها تقرير منشور بصحيفة “مترو” البريطانية والتى نستعرضها فى هذا التقرير.

لماذا أنت أعزب حتى الأن؟

بتخجل من سنك

قد يشعر البعض بالخوف من الرفض بسبب تقدمه فى العمر، لذلك لا يستطيع التقرب من أحد خوفاً من أن يكون أصغر أو أكبر منه فى السن، وهذه من أهم الأسباب التى تجعل البعض أعزب لسنوات طويلة.

بتدور على توأمك

تعتبر من أسباب العزوبية أيضًا هى الإصرار على الدخول فى علاقة عاطفية مع شريك له نفس الهوايات والمعتقدات، الشخصية، وهذا شرط من الشروط التعجيزية التى يضعها بعض الأشخاص خلال رحلته فى البحث عن شريك حياة، لذلك أعزب لفترة طويلة.

بتحدد طول شريك حياتك

يضع البعض شرط الطول عند البحث عن شريك حياة مناسب، مثل أن يكون طويل القامة أو قصير، لذلك يضيع البعض سنوات من حياتهم فى البحث عن الشريك الخيالى ولهذا يظلون عزابا.

بتحدد مستوى مادى معين

تعتبر من أسباب العزوبية أيضاً اشتراط أن يكون شريك الحياة غنى أو مناسب من الناحية المادية، وهذه من الشروط التى قد لا تكون متوفرة فى الكثير من الأشخاص، وليست مهمة عند اختيار شريك الحياة أو تضمن نجاح أى علاقة زوجية.

اشتراط الماجستير أو الدكتوراه

ومن أسباب العزوبية أيضًا اشتراط أن يكون شريك الحياة حاصلاً على درجة معينة من التعليم، مثل درجة الدكتوراه أو الماجستير، والتى تعتبر من الشروط التى قد لا تتوفر فى الكثير من الأشخاص.