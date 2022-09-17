قبل مواجهة الديربي.. فينيسيوس يتوعد أتلتيكو مدريد

يحل متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على جاره أتلتيكو ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، على الحملة التي شُنت ضده بسبب طريقة احتفاله، من جانب كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد.

وحذر نجم الأتلتيتي نظيره في الريال من الرقص حال تسجيله هدفا في شباك الروخيبلانكوس خلال ديربي مدريد، غدا الأحد، في الدوري الإسباني.

وشارك اللاعب البرازيلي مقطع فيديو مع محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسه إزاء “كراهية الأجانب والعنصرية” التي يؤكد أنه يتعرض لها منذ فترة طويلة.

وزادت هذه الكراهية مؤخرا بانتقادات بسبب رقصاته ​​التي “بدأوا في تجريمها”، ليظهر شخصيته مرة أخرى من خلال التأكيد على أنه “لن يتوقف” عن الاحتفال بهذه الطريقة.

وقال فينيسيوس في رسالة قوية ضد العنصرية “لن أتوقف”، ما جاء بعد دقائق لبيان صادر عن ناديه ريال مدريد، يعرب فيها عن تنديده بالعنصرية التي تعرض لها نجمه في الفترة الأخيرة.

وتابع: “منذ أسابيع بدأوا في تجريم رقصاتي.. الرقصات ليست من صنيعي، إنها تعود إلى رونالدينيو ونيمار وباكيتا وجريزمان وجواو فيليكس وماثيوس كونيا”.

وأكمل: “إنها تنتمي إلى فنانين برازيليين وإلى الأمريكيين السود. إنها رقصات للاحتفال بالتنوع الثقافي في العالم.. اقبلوها واحترموها”.

دعم برازيلي

وبعد حصوله على دعم نيمار وبيليه ورونالدو نازاريو وزملائه والأندية البرازيلية وريال مدريد، قال فينيسيوس أيضا إن الكيل فاض بما يكفي.

وأوضح أنه يحمل على جسده وشما لجملة “طالما أن لون الجلد أهم من بريق العيون، ستكون هناك حروب”، مشيرا إلى أنه يحمل هذا الفكر بشكل دائم في رأسه.

وعن منتقديه، صرح المهاجم الشاب “يقولون أن السعادة تزعج.. سعادة برازيلي أسود منتصر في أوروبا تزعج أكثر من ذلك بكثير، لكن رغبتي في الفوز وابتسامتي وبريق عيني أكبر بكثير من ذلك، لا يمكنكم حتى تخيل ذلك.. كنت ضحية كره الأجانب والعنصرية في بيان واحد، لكن أيا من ذلك لم يبدأ أمس”.

وعلى هذا النحو، رد فينيسيوس، الذي سجل 5 أهداف في 8 مباريات الموسم الجاري، على تصريح رئيس الجمعية الإسبانية لوكلاء اللاعبين بيدرو برافو في برنامج تلفزيوني طالب البرازيلي بـ”عدم الرقص مثل القرود” للاحتفال بعد تسجيله أهداف.

استمر فينيسيوس في التأكيد على أنه سيستخدم شخصيته وموارده للمساعدة في القضاء على مثل هذه السلوكيات العنصرية.

وأصبحت رقصات النجم البرازيلي للاحتفال بالأهداف محل جدل قبل أقل من 48 ساعة من مواجهة الديربي بعدما أكد قائد أتلتيكو مدريد كوكي أن رقص فينيسيوس حال التسجيل على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) سيمثل “مشكلة بالتأكيد”.