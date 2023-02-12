قبل مواجهة بايرن.. مبابي يشارك في تدريبات سان جيرمان

شارك كيليان مبابي في تدريب باريس سان جيرمان اليوم الأحد لتزيد آمال الفريق في مشاركته أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة ليكيب إن مبابي شارك في التدريب الجماعي لكنه لم يكمله حتى النهاية.

وكان مبابي اصيب في العضلة الخلفية للفخذ في أول فبراير شباط، وقال باريس سان جيرمان إنه سيغيب لثلاثة أسابيع.

وأوضح المدرب كريستوف جالتييه أمس السبت أنه لن “يخاطر مطلقا” بمبابي.

وتراجعت نتائج باريس سان جيرمان مؤخرا، وخسر 3-1 في موناكو في الدوري أمس السبت ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.

الانتقال لريال مدريد

كشفت تقارير صحافية أن عقد مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان يحتوي على بند يمكّنه من الانتقال لفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد مجانًا صيف عام 2024.

وقام مبابي بتجديد تعاقده مع الفريق الباريسي الصيف الماضي حتى عام 2025، بعد منافسة شرسة بين ناديي مدريد وباريس للظفر بخدمات اللاعب.

ووفقًا لـ “ذا أثليتك” فإن عقد مبابي يوجد به بند يمكّنه من الانتقال لريال مدريد بدون مقابل بعد نهاية الموسم المقبل، وأن النادي الإسباني مستعد لانتظاره.

وذكرت الصحيفة أنه برغم الشائعات العديدة إلا أن هناك بعض الحقائق، أولها أن مبابي اختار البقاء وتجديد عقده مع سان جيرمان حتى 2025، والثانية أنه يشعر بالخيانة من ناحية المشروع الرياضي للفريق بعدما وُعد بأشياء لم يجدها.

وختمت الصحيفة: مبابي له الحق في إنهاء عقده من جانب واحد بنهاية الموسم المقبل، ريال مدريد لا ينوي التفاوض مجددًا مع النادي الفرنسي أو دفع أموال طائلة من أجل اللاعب، لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لا يزال على اتصال مع محيط اللاعب رغم ما حدث الصيف الماضي، وقناعته بأن مبابي هو الصفقة الاستراتيجية لفريقه لم تتغير.