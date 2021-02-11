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قبل مواجهة برشلونة.. سان جيرمان يتلقى ضربة جديدة

11 - فبراير - 2021
نيمار

نيمار

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ضربة جديدة تلقاها نادي باريس سان جيرمان ،بعد تأكيد غياب مهاجمه البرازيلي نيمار الذي يعاني من إصابة في “العضلة المقربة الطويلة” ستبعده “نحو 4 اسابيع عن الملاعب” وبالتالي عن مواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

ويلتقي فريق العاصمة الفرنسية مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 الحالي في لكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الاياب على ملعب “بارك دي برنس” في 10 مارس المقبل.

وبالإضافة لنيمار، يفتقد سان جيرمان خدمات مهاجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في مباراة برشلونة، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

ووفقا للنادي الباريس، يعاني دي ماريا من تمزق عضلي في فخذه الأيمن تعرض له في الشوط الأول من الكلاسيكو ضد مضيفه مرسيليا (صفر-2) في الدوري الفرنسي.

وقبل قمة الـ”كامب نو”، سيلعب باريس سان جرمان مع كاين، ثم يستقبل نيس السبت المقبل في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

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