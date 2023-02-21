قبل موقعة ليفربول.. إصابة نجم ريال مدريد

قبل ساعات من مواجهة ليفربول، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تعرض أحد نجوم فريق ريال مدريد لإصابة خلال تدريبات الفريق.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن النمساوي دافيد ألابا، مدافع الملكي، أصيب في التدريبات.

وأوضح البرنامج أن الإصابة على الأغلب لن تؤثر على تواجد اللاعب في التشكيلة الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي، ضد ليفربول.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم، بدون فيرلاند ميندي وتوني كروس وأوريلين تشواميني وماريانو دياز.

بينما يغيب عن ليفربول كل من إبراهيما كوناتي ولويس دياز وتياجو ألكانتارا وآرثر ميلو وكالفن رامزي.

يذكر أن الفريقين التقيا في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وانتهى الصدام بفوز ريال مدريد بهدف.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي ريال مدريد في وصافة الليجا خلف برشلونة.