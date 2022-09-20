قبل مونديال قطر.. رونالدو يتفوّق على ميسي

كشف تقرير صحفي إنكليزي عن اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، كأكثر لاعبي كرة القدم شهرةً على “إنستغرام”، قبل كأس العالم بقطر هذا العام.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ رونالدو يمتلك 481 مليون متابع على “إنستغرام”، أكثر من أي لاعب آخر مشارك في مونديال قطر.

وأكدت الصحيفة، أن كل منشور للدون البرتغالي، على إنستغرام، يحصل من خلاله على 3.1 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ذلك، من خلال شركة الإحصاء “نيلسن جراسينوت”، التي قيّمت العدد الإجمالي لمتابعي اللاعبين، ونمو المتابعين في العام الماضي، وكذلك معدل المشاركة ومتوسط قيمة العلامة التجارية لكل منشور على إنستجرام.

وارتفع عدد متابعي رونالدو بنسبة 47% تقريبًا خلال العام الماضي.

هذا ويتفوق رونالدو على منافسه الأزلي “ليونيل ميسي”، الذي يمتلك 360 مليون متابع، وتبلغ قيمة المنشور الواحد لديه 2.3 مليون جنيه إسترليني.