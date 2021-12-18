قبل نهائي كأس العرب.. رياض محرز يدعم “محاربي الصحراء” على طريقته

يواصل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، دعم تشكيلة منتخب بلاده، في بطولة كأس العرب قطر 2021 وذلك قبل المواجهة النهائية أمام تونس، السبت.

ونشر محرز، صورة لكأس العرب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” وعلق عليها: “قوة كبيرة لإخواني”.

بدوره وجه رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، رسالة قال فيها: “بالتوفيق لكم أمام المنتخب التونسي، نحن جميعا بانتظار هذه المباراة، وأتمنى أن تنجحوا في جلب اللقب للجزائر، وتذكروا أن أنصاركم يقفون خلفكم”.

كما طالب مهدي زفان، مدافع كريليا سوفيتوف الروسي، لاعبي المنتخب الجزائري للمحليين، بالتحلي بالإرادة، وتقديم ما لديهم لإسعاد الشعب الجزائري بالفوز باللقب.

ولم يفوت محمد فارس، مدافع جنوى الإيطالي الفرصة، وقال في فيديو وجهه للمحاربين: “أتمنى لكم التوفيق أمام تونس، والفوز باللقب..نحن كلنا ندعمكم”.

وسيتنافس المنتخب الجزائري الذي تأهل للنهائي على حساب قطر2-1، على رفع كأس البطولة اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مع المنتخب التونسي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون مقابل.