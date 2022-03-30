قبيل انطلاق منافسات الليغا.. كورونا يباغت مدرب ريال مدريد

قبيل استئناف منافسات الدوري الأسباني عقب انتهاء التوقف الدولي في شهر مارس الحالي أعلن نادي ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الليغا، عن إصابة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو على ملعب ”بالايدوس“، وكانت المباراة الأخيرة للملكي قبل التوقف هي الكلاسيكو أمام برشلونة وسقط برباعية نظيفة على أرضه.

وأكد النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إصابة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، بفيروس كورونا.

وخضع أنشيلوتي إلى فحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية وأظهرت النتائج إيجابية عينته، وسيتم عزله وإبلاغ المسؤولين عن تلك الإصابة.

ووفقا لما ذكره برنامج ”الشيرنغيتو“، فإن ”أنشيلوتي لن يسافر مع بعثة الفريق إلى بالايدوس في مواجهة سيلتا فيغو، كما أن تواجده ضد تشيلسي في مواجهة دوري أبطال أوروبا محل شك“.

ويواصل ريال مدريد، الاستعداد والتحضير لمواجهة سيلتا فيغو، الأسبوع المقبل، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن تدريبات ريال مدريد شهدت قيام كريم بنزيما، وفيرلاند ميندي، بأداء بعض التدريبات المنفردة.

وأضافت ”بنزيما وميندي لم يشاركا حتى الآن في التدريبات الجماعية مع الفريق، إذ لا يزالان يقومان بأداء بعض التدريبات الانفرادية“.

وتغيب بنزيما، وفيرلاند ميندي، عن مباراة ريال مدريد أمام برشلونة، في الجولة الماضية بملعب برنابيو للإصابة، والتي خسرها ”الملكي“ 0-4.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.

كما أن قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت أخيرا، أسفرت عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وتشيلسي في ربع النهائي.

مواجهة تشيلسي وريال مدريد في ربع نهائي موسم 2021/2022 الجاري، هي تكرار لنصف نهائي الموسم الماضي، إذ تقابل الفريقان وأطاح النادي اللندني بمنافسه ووصل النهائي ونال اللقب بعد الانتصار على مانشستر سيتي.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب ”ستامفورد بريدج“ يوم الأربعاء الموافق الـ6 من أبريل 2022.

فيما مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي يستضيفها ملعب ”سانتياغو برنابيو“ يوم الثلاثاء الـ12 من أبريل 2022.