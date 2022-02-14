«قتل على ضفاف النيل» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

تصدر فيلم الإثارة والغموض الجديد (دث أون ذا نايل) “قتل على ضفاف النيل” إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 12.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة كينيث براناه وتوم بيتمان وأرمي هامر وإيما ماكي ومن إخراج كينيث براناه.

وتراجع الفيلم الكوميدي (جاكاس فوريفر) أو “أحمق للأبد” من المركز الأول إلى المركز الثاني محققا 8.05 مليون دولار.

الفيلم من بطولة جوني نوكسفيل وستيف أو وكريس بونتيوس ومن إخراج جيف تريمين.

وجاء الفيلم الرومانسي الجديد (ماري مي) “تزوجني” في المركز الثالث بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

والفيلم بطولة جينيفر لوبيز وأوين ويلسون وسارة سيلفرمان وجون برادلي ومن إخراج كات كويرو.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) “سبايدرمان: لا عودة إلى الديار” من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 7.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

وجاء فيلم الإثارة والمغامرة الجديد (بلاك لايت) “الضوء الأسود” في المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت 3.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليام نيسون وإيمي رافير لامبمان وتايلور جون سميث ومن إخراج مارك وليامز.