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قتل والديه وشقيقه بسبب علاماته السيّئة.. جريمة مروّعة تهزّ إسبانيا

13 - فبراير - 2022
الشرطة الاسبانية

الشرطة الاسبانية

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في حادثة غريبة، أقدم فتى (15 عاماً) على قتل والديه وشيقيقه (10 أعوام) بسبب نتائجه المدرسية السيّئة، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية التي عملت على توقيفه.

وأشارت إلى أن “المأساة وقعت مساء الثلاثاء في منطقة ريفية بالقرب من إلتشي، على بعد 20 كيلومتراً من مدينة أليكانتي الساحلية، إلّا أنها لم تُكتشف إلا مساء الجمعة بفضل قريبة جاءت إلى منزل العائلة للاطمئنان إليها”.

وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة “فرانس برس” أن “شقيقة الأم جاءت إلى المنزل لأن أخبار العائلة انقطعت عنها، وعندها قال لها ابن اختها إنه قتل والده ووالدته وشقيقه”.

كما عثرت الشرطة بعد إخطارها بما حصل على 3 جثث في المنزل. واعتقلت “قاصراً يبلغ 15 عاماً” بقي وحده في المنزل مع الجثث لمدة ثلاثة أيّام.

وقال المراهق إنه “دخل في شجار مع والدته حول درجاته في المدرسة ثمّ استخدم بندقية والده لقتلها، ثمّ أطلق النار على شقيقه البالغ عشر سنوات وأخيراً على والده”.

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