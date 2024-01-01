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قتيل في هجوم من سمكة قرش في ماوي.. والسلطات تُغلق الشاطئ!

منذ 31 دقيقة
سمك القرش
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قتل رجل في التاسعة والثلاثين من هاواي متأثرًا بجروح أصيب بها من جرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قرش في البحر قبالة ماوي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضحت شرطة ماوي في بيان أن السمكة هاجمت جايسن كارتر فيما كان يمارس ركوب الأمواج، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وحضرت الشرطة إلى موقع الحادث وتولى المسعفون نقله بدراجة مائية (جِت سكي) إلى الشاطئ.

وأكدت الشرطة في بيانها أنّ “إسعافات أولية أجريت له لدى وصوله إلى اليابسة” ريثما يُنقل إلى المستشفى، لكنّه “ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجروحه”.

وأغلقت السلطات الشاطئ ووضعت لافتات تحذيرية من وجود أسماك القرش.

وأشارت صحيفة “هاواي نيوز ناو” إلى أن هذا الحادث هو أوّل هجوم لأسماك القرش يسفر عن ضحايا في بحر هاواي عام 2023.

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