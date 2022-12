"قد يواجه الإعدام".. شاكيرا تتضامن مع لاعب كرة قدم إيرانيّ

في ظلّ القمع والعنف الذي تواجه فيه السلطات الإيرانيّة معارضيها والمشاركين في الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أشهر، نشرت مغنية البوب العالمية شاكيرا “تغريدة” للتعبير عن دعمها للاعب كرة القدم الإيراني المعتقل، أمير نصر آزاداني، الذي يواجه الإعدام المحتمل.

شاكيرا قالت في تغريدة عبر “تويتر”: “النضال من أجل المساواة وحقوق الإنسان يجب الإشادة به لا المعاقبة عليه، وأنا أقف متضامنة مع أمير نصر”.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml

— Shakira (@shakira) December 18, 2022