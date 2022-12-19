الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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"قد يواجه الإعدام".. شاكيرا تتضامن مع لاعب كرة قدم إيرانيّ

منذ 9 دقائق
شاكيرا

شاكيرا

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في ظلّ القمع والعنف الذي تواجه فيه السلطات الإيرانيّة معارضيها والمشاركين في الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أشهر، نشرت مغنية البوب العالمية شاكيرا “تغريدة” للتعبير عن دعمها للاعب كرة القدم الإيراني المعتقل، أمير نصر آزاداني، الذي يواجه الإعدام المحتمل.

شاكيرا قالت في تغريدة عبر “تويتر”: “النضال من أجل المساواة وحقوق الإنسان يجب الإشادة به لا المعاقبة عليه، وأنا أقف متضامنة مع أمير نصر”.

كما شاركت رابطًا لعريضة على موقع Change.org تدعو إيران إلى عدم إعدام لاعب كرة القدم البالغ من العمر 26 عامًا، وجمعت العريضة أكثر من مليون توقيع.

يشار إلى أنّ وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” ذكرت أنّ نصر محتجز منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد اتهامه بارتكاب “أعمال شغب ضد السلطات”. وبموجب قانون العقوبات الإيراني، يمكن أن يعاقب على الحكم بالإعدام، إذا ثبت أنّ المتهم استخدم سلاحًا ناريًا، وإلا فقد يحكم عليه بالسجن.

 

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