قرأ القرآن وصلى الفجر.. اللحظات الاخيرة من حياة سمير صبري

انفردت الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بلقاءات حصرية مع الأشخاص المقربين من الفنان الراحل سمير صبري.

وكشف المقربين من الفنان الراحل كواليس وأسرار اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان القدير سمير صبري حيث كانت البداية باستضافة “عيد نور الدين” المساعد الشخصي لسمير صبري وكاتم أسراره على مدار 25 سنة.

وقال “عيد نور الدين” أبو طالب مساء أمس الجمعة إنه عمل مع الفنان الراحل سمير صبري طوال 25 عاما، وخلال هذه الفترة الطويلة كشفت عن العديد من الملامح الإيجابية للفنان الراحل حيث أنه كان محبا للخير وجابر الخواطر، مضيفا أن توفي صباح الجمعة الماضية حيث كنت متواجدا معه في غرفته قبلها بليلة وخلال هذه الليلة قمت بتطهير وتنظيف جرح له الذي نتج عن الحقن في جسده ثم أعطيته العلاج.

وأضاف عيد: “قبل فجر الجمعة بنصف ساعة طلب الراحل سمير صبري النظارة الخاصة به والمصحف وأخذ يقرأ القرآن، ثم توضأ وصلى الفجر ثم قرأ القرآن مرة أخرى ثم فتحت له التليفزيون وفي السابعة صباحا طلب مني إعداد كوبا من الينسون واحتساه ثم أعطاني مصروفي”.

واستطرد قائلا: “في السابعة ونصف صباحا خلد الراحل سمير صبري إلى النوم وفي التاسعة والنصف صباحا اتصل على هاتفه المنتج صفوت غطاس ولكني رديت عليه وابلغته بأن الاستاذ نائم، بعد ذلك لاحظت توجه الفنان الراحل وهو نائم ناحية القبلة وذهبت لايقاظه ولكنه لم يرد، وأسرعت بإحضار طبيب الفندق الذي كان يقيم فيه الفنان الراحل ليبلغني بوفاة الأستاذ”.

وقال عيد في ختام لقائه بإيمان أبو طالب إنه رفض الظهور في عدد من المحطات الفضائية الكبيرة للحديث عن سمير صبري ولكنه وافق فقط على الظهور مع ايمان ابوطالب نظرا لثقته فيها ولعلاقة الود والمحبة مع سمير صبري.