قرار تاريخي بشأن "لمسة اليد" في مباريات كرة القدم

في قرار وصفه الكثيرون بالتاريخي، أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب”، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، الجمعة، أن حالات “لمسة اليد” غير المتعمدة، التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة، اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وجاء هذا الإعلان غداة مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الأرض، سجله النيجيري، جوش ماجا، بعد لمسة يد غير متعمدة من زميله الغابوني، ماريو ليمينا، وانتهت بفوز الأول بهدف نظيف.

وأشار “إيفاب” في بيان إلى أنه يتعين على الحكم “استخدام حُكمه” في ما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة قبل أن يطلق صافرته مشيرا إلى لمسة يد.

وجاء في البيان “نظرا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائما متسقا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد الأعضاء أن ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة”.

ودار أحد الخلافات الرئيسية بشأن لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تُعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.