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قرار طبي مفاجئ حول اصابة بنزيمة.. هل يعود للمشاركة في مونديال 2022؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 8:15 مساءً
بنزيما في التدريبات

بنزيما في التدريبات

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في خبر مفاجئ أشارت إذاعة راديو مونتي كارلو، أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قد يعود للمشاركة في مونديال 2022 مع منتخب فرنسا.

وذكرت الإذاعة أن بنزيمة قد ينضم نظريا إلى تشكيلة فرنسا لكأس العالم في قطر، بعد أن أفادت الصحافة الإسبانية بأن مهاجم ريال مدريد قد تعافى بالفعل من الإصابة التي بدت أنها أبعدته عن البطولة.

واضطر بنزيمة إلى الانسحاب من تشكيلة ديدييه ديشامب قبل مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا.

وكان الفائز بالكرة الذهبية يكافح من أجل اللياقة قبل البطولة لكنه تعرض لإصابة جديدة عند عودته إلى التدريبات الجماعية.

ومع ذلك، يبدو أن بنزيمة تعافى بشكل أسرع مما كان يعتقد في البداية.

وفقا للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية، بما في ذلك “أوندا مدريد”، يمكن أن يعود مهاجم ريال مدريد إلى التدريبات في منتصف الأسبوع، قد يكون حلم بنزيمة في كأس العالم لا يزال على قيد الحياة حتى الآن.

ووفقا لقواعد الفيفا، يمكن لبنزيمة العودة إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي والمنافسة في الفترة المتبقية من البطولة حيث لم يستبدل بلاعب آخر في التشكيلة، بعد إعلان الإصابة.

في النهاية، القرار يعود إلى المدرب الفرنسي ديشامب.

    المصدر :
  • وكالات

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