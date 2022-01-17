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قرار غريب.. طيار باكستاني يهبط قبل نهاية الرحلة لانتهاء ساعات دوامه

17 - يناير - 2022
قمرة قيادة الطائرة- تعبيرية

قمرة قيادة الطائرة- تعبيرية

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قرار غريب اتخذه طيار باكستاني خلال إحدى رحلاته الجوية، حيث قرر الهبوط بالطائرة نظرا لانتهاء ساعات دوامه.

وقالت صحيفة “سبق” إن طيارا يعمل لدى الخطوط الجوية الباكستانية، قطع رحلته المتجهة من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة إسلام أباد الباكستانية، اليوم الأحد، مرجعا ذلك لانتهاء فترة عمله.

وقالت قناة “سماء” الباكستانية، إن الرحلة رقم “PK 9754” المتجهة من الرياض إلى إسلام أباد شهدت بعض التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد فترة قصيرة من الإقلاع قرر الطيار الباكستاني الهبوط في مدينة الدمام بالسعودية.

من جانبه، قال متحدث الخطوط الجوية الباكستانية إن الطيار كان بحاجة للراحة، وأن ما فعله جاء حرصا على سلامة الطائرة والركاب.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الباكستانية، أنه تم إنزال ركاب الطائرة التابعة لها في فنادق، على أن يغادروا، مساء اليوم، من الدمام إلى وجهتهم المقررة إسلام أباد.

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