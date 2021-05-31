الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار قضائي جديد في قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري

31 - مايو - 2021
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

A A A
طباعة المقال

لا تزال قضية الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري تتفاعل، حيث أصدر القضاء المصري، قراراً جديدا قد يكون الأخير لاستعادة أموال وهبي المنهوبة.

وأمرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة النجمة اللبنانية في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصوله على وكالة منها لإدارة أعمالها، وذلك حسب مجلة “لها”.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في الحكم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء، وتقدم باستئناف على الحكم، وإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء بالحصول على أموالها المسروقة.

ووجهت، هيفاء وهبي، رسالة إلى فريق محاميها، بعد فوزها على مدير أعمالها السابق المصري، محمد وزيري، في قضية التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه. وشاركت هيفاء صورة لمحاميها الذين شاركوا في القضية، عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها أحدهم وهو يشير بيده بعلامة النصر.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

آمال ماهر
اختفاء آمال ماهر.. نقابة المهن الموسيقية تحسم الجدل
الفيفا يرفع عدد اللاعبين في تشكيلة كأس العالم 2022
فقدت السباحة الأمريكية أنيتا الفاريز، وعيها أثناء مشاركتها في بطولة العالم للسباحة
مدربة تنقذ حياة سباحة فقدت الوعي في الماء اثناء بطولة العالم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
ميليشيا حزب الله
حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
عناصر قوى أمن
فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن