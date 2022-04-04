قرار مفاجئ.. الأمير ويليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى ويندسور

ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية نقلاً عن مصادر مقربة من الأمير ويليام أن الأخير وزوجته كيت ميدلتون قررا الانتقال إلى ويندسور للبقاء على مقربة من الملكة إليزابيث الثانية.

كما ذكرت الصحيفة أن الثنائي قد بدآ بالفعل البحث عن مدرسة قريبة للأطفال، إضافة إلى منزل للسكن فيه بعد استبعاد فكرة استخدام منزل الأمير أندرو أو منزل الملك إدوارد الثامن.

وقد فكر الثنائي باختيار منزل Frogmore Cottage, الواقع في أرض قلعة ويندسور وفي Adelaide Cottage الذي يقع في قلب ويندسور.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت أن الملكة إليزابيث الثانية قد قررت جعل قلعة ويندسور موطنها الدائم لبقية فترة حكمها، وستعود فقط إلى قصر باكنغهام الذي هو مقر الإقامة والعمل الرسمي لملوك بريطانيا لحضور الاجتماعات والمناسبات الرسمية التي تُقام في القصر.

وقد ورد في التقارير أن الملكة اختارت قلعة ويندسور لأن قصر باكنغهام يخضع حالياً لعمليات تجديد ضخمة جداً، ولا يتوقع الانتهاء منها قبل عام 2027، إضافة إلى أن قلعة وندسور كانت دائماً المكان المفضل للملكة.

وقد أقامت به برفقة زوجها الراحل الأمير فيليب خلال فترة جائحة كورونا، وبفي مقر إقامتهما حتى وفاة الأمير فيليب في قلعة وندسور في إبريل في عام 2021، عن عمر ناهز الـ 99 عاماً.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد حضرت يوم الثلاثاء في 29 أذار / مارس 2022 حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب برفقة عائلتها.

فعلى الرغم من الشكوك، التي بقيت سائدة صباح الثلاثاء حول حضورها، شاركت الملكة في هذا الحفل الذي يقام بعد عام على وفاة الأمير فيليب، الذي استمر زواجها منه 73 عاماً.

وكان اللافت حضورها ووقوفها دون الاستعانة بكرسي متحرك، حيث كان العديد من وسائل الإعلام البريطانية، قد ذكرت أن الملكة فقدت قدرتها على المشي وبدأت تستعين بكرسي متحرك، بل إنها وقفت عدة مرات خلال القداس وخطت بضع خطوات لإلقاء التحية على الحاضرين.

ويعتبر هذا الظهور العلني الأول للملكة، حيث وصلت إلى وستمنستر آبي برفقة نجلها أندرو ودخلت من مدخل جانبي؛ لتجلس في المقعد الأمامي المخصص لها، إلى جانب ابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا إضافة إلى الأميرة آن.

أما في المقعد الخلفي، فقد جلس الأمير ويليام وزوجته الدوقة كيت ميدلتون مع أطفالهما، فيما ظهرت كل من الأميرة يوجين وزوجها، والأميرة بياتريس وزوجها في المقعد خلف الأمير ويليام.