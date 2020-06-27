قرار مفاجئ من مسلسل “عائلة سيمبسون” يخص هؤلاء الممثلين

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يتوقف مسلسل الرسوم المتحركة الفكاهي (ذا سيمبسونز) “عائلة سيمبسون” عن الاستعانة بممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة في المسلسل التلفزيوني الشهير.

وحسب “رويترز” قالت شركة فوكس للإنتاج في بيان مقتضب أمس الجمعة “من الآن فصاعدا، لن تعتمد عائلة سيمبسون على ممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة”.

ولم يخض البيان في التفاصيل، لكن الخطوة تأتي بعد ضغط شعبي على مدى عام فيما يتعلق بقيام الممثل الأبيض هانك أزاريا بأداء صوت شخصية أبو، الهندي صاحب متجر السلع الغذائية في المسلسل.

وقال أزاريا في وقت سابق من العام إنه لن يؤدي بعد الآن صوت هذه الشخصية التي انتقدها البعض باعتبار أنها تقدم صورة سلبية للأمريكيين الهنود.

وأدى أزاريا أيضا صوت رجل الشرطة الأسود (لو) وكذلك صوت الأمريكي المكسيكي الأصل (بامبلبي مان).

كما أدى الممثل الأبيض هاري شيرر صوت شخصية الطبيب الأسود (دكتور هيبرت).

لكن بيان شركة فوكس لم يبين إن كان المسلسل سيحتفظ بشخصية أبو أو بالشخصيات الأخرى.

ويأتي البيان في وقت يشهد وقفة واسعة النطاق للثقافة الأمريكية المتعلقة بالعنصرية في أعقاب احتجاجات حاشدة اندلعت هذا الشهر بسبب مقتل أمريكيين سود على يد الشرطة.

منذ سنوات يثير “عائلة سيمبسون” الذي أنتجته شركة فوكس وقام بتأليفه مات غرينينغ، الشكوك بكونه عملاً لا علاقة له بالاطفال، بل خلفيته خطيرة من قبل من يديرون احداث العالم!

وبحسب ويكيبيديا فإن عائلة سيمبسون هي أسرة صغيرة تتكون من الأبوين هومر ومارج وأطفالهم الثلاثة بارت وليزا وماغي. يعيشوا في مدينة سبرينغفيلد في 742 ايفرجين تيريس.

ألهم إلي الرسام مات غرينينغ بفكرة عائلة سيمبسون عندما كان في بهو جيمس بروكس .

وأطلق مات غرينينغ علي الشخصيات التي رسمها أسماء أفراد عائلته، واستخدم اسم بارت بدلا من اسمه. ظهرت العائلة ضمن برنامج تراسي أولمان في تاريخ 14 ابريل 1987، ثم بدأ مسلسله بالنشر في تاريخ 17 ديسمبر 1989.

يوجد عدة شخصيات صغيرة وكبيرة إلي جانب الخمس أفراد الأساسيين بالعائلة.

والشخصيات التي تكررت أكثر سيمبسون والد هومر وباتي وسلمى أخوات مارج، والحيوانان الأليفان بالعائلة سانتا ليتل هيلبر وسنوبول الثاني.