قرعة دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه تشيلسي وجوارديولا يصطدم بفريقه السابق

سيلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع تشيلسي بطل 2021 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينما يصطدم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بفريقه السابق بايرن ميونيخ بعد سحب القرعة في نيون (الجمعة 17-3-2023).

وسيواجه ريال، الذي هزم ليفربول 6-2 في دور 16 في تكرار لنهائي العام الماضي، فريقا آخر من إنجلترا بعد أن نجح تشيلسي مع مدربه جراهام بوتر في اجتياز بروسيا دورتموند ملحقا أول خسارة بالفريق الألماني هذا العام وتأهل بنتيجة إجمالية 2-1.

ويلعب سيتي وصيف بطل 2021 ضد بايرن بطل 2020 والذي قاده جوارديولا لمدة ثلاثة مواسم منذ 2013. وتحت قيادة المدرب الإسباني فاز بايرن بالدوري الألماني دائما لكنه تعثر في قبل نهائي دوري الأبطال كل عام.

وهذه أول مواجهة بين جوارديولا، الذي فاز بدوري الأبطال لآخر مرة في 2011 مع برشلونة، وبايرن منذ انتقال المدرب إلى سيتي في 2016.

كما سيحظى إرلينج هالاند مهاجم سيتي بفرصة لزيادة غلة أهدافه أمام بايرن بعد أن سجل بقميص دورتموند خمسة أهداف في شباك العملاق البافاري.

ويتصدر النرويجي هالاند (22 عاما) صدارة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بعشرة أهداف بعد أن أمطر شباك رازن بال شبورت لايبزيج بخماسية في آخر مباراة، بينما أحرز 39 هدفا بجميع المسابقات مع سيتي هذا الموسم.

وقال أوليفر كان حارس بايرن السابق ومديره التنفيذي “سنجتمع مجددا ببيب جوارديولا، وإرلينج هالاند، تجمعنا معرفة جيدة في الدوري الألماني” واصفا سيتي بأنه فريق “من أعلى مستوى”.

وأضاف “اذا أردنا التتويج بدوري الأبطال يجب أن نهزم أفضل المنافسين، هذا هو التحدي ونحن سعداء بخوضه”.

ويخوض ميلان بطل إيطاليا قمة مع منافسه المحلي نابولي، متصدر الدوري الإيطالي حاليا، بينما يلعب إنتر ميلان ضد بنفيكا.

وسحق نابولي فريق أينتراخت فرانكفورت 5-صفر ليبلغ دور الثمانية لأول مرة في تاريخه بينما يعود ميلان إلى هذا الدور بعد 12 عاما

وفي حال تأهل ريال، صاحب الرقم القياسي بالتتويج 14 مرة، سيصطدم مع بايرن أو سيتي من أجل مقعد بالنهائي، بينما توجد أندية إيطاليا الثلاثة في الجزء الآخر بالقرعة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

ريال مدريد – تشيلسي

بنفيكا – إنتر

سيتي – بايرن

ميلان – نابولي

– الفرق المذكورة أولا تستضيف مباريات الذهاب.

– تقام مباريات الذهاب يومي 11 و12 أبريل نيسان والإياب في يومي 18 و19 بالشهر ذاته.

* قرعة الدور قبل النهائي:

ميلان/نابولي ضد بنفيكا/ إنتر.

ريال/ تشيلسي ضد سيتي/ بايرن.

– الفريق المذكور أولا يستضيف لقاء الذهاب.

– تقام مباراتا الذهاب يومي التاسع والعاشر من مايو آيار والإياب يومي 16 و17 بالشهر ذاته.