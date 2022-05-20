قرود البابون "تغزو" منطقة سعودية.. ما السبب

شهدت عقبة شعار بمنطقة عسير السعودية انتشارا كبيرا لقردة البابون، حيث وصفتها الصحف المحلية بـ “الغزو”، وقالت وسائل إعلام سعودية، إن سبب “الغزو” هو تصرفات بعض الرحالة، التي وصفوها بـ”غير المسؤولة”، وهي إمداد هذه القرود بالطعام.

ونقلت “الصحيفة السعودية” عن عدد من المواطنين قولهم، إن سلوك بعض الرحالة ساهم في الزيادة الملحوظة في أعداد القرود.

لاحظ المواطنين انتشار مجموعات كبيرة من القرود من سلالة البابون، وهي سلالة تعيش في البراري ولا تخرج إلى المدن التي يقطنها المواطنين إلا نادرا، وذلك حسب ما ذكره موقع “dearborn”.

وناشد عدد كبير من المواطنين المسئولين عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بسرعة التصرف في تلك الأزمة ومحاولة إعادة القرود إلى أماكنها الطبيعية.

القردة (“من نوع “الرباح” أو ما يعرف بالـ”بابون”) في المملكة العربية السعودية لا تتردد عن التوغل في المناطق المأهولة بالسكان، ولا سيما في الجنوب الغربي للبلد، وهي تعيث فسادا في حاويات النفايات وتسرق خزانات المؤن الغذائية، وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الذعر عند الأهالي الذين استخدموا كل الوسائل للتخلص منها.

وهذه القردة موجودة بأعداد كبيرة في المناطق الجبلية جنوب غرب العربية السعودية، ولا سيما الباحة وأبها، ومنذ بضعة أشهر اقتربت هذه الحيوانات من القرى والمناطق الزراعية، ويثير هذا الاجتياح قلق المجالس المحلية التي أطلقت حملات توعية في جنوب البلد.