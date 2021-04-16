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قريباً... سيرين عبد النور في "دور العمر"

17 - أبريل - 2021
سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور

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بعد غيابها عن السباق الرمضاني لهذا العام، تطل الممثلة اللبنانية المحبوبة سيرين عبد النور قريباً في مسلسل “دور العمر” من بطولتها والممثل عادل كرم ومن إخراج ناصر فقيه.

وفي هذا المجال، تحدث فقيه عن الدور الذي ستؤديه الممثلة سيرين عبد النور في مسلسل “دور العمر” الذي يُخرِجه وهو من بطولة الأخيرة والممثل عادل كرم.

وغرّد على “تويتر” مشيداً بأداء عبد النور ولافتاً الى أنها ستلعب شخصية مركبّة وقائلاً: “يا ريت قادر نزِّل صور بس ما بدنا نحرق الشخصيات؛ بس وعد مني انو رح تشوفوا سيرين عبد النور بأداء وشخصية مش شايفينن قبل! فاجأتيني اليوم بالتصوير يا سيرين وشفت شخصية مركّبة خطيرة جداً واداء عالي كتيييير”.

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