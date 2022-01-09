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قصة عشق هوليودية.. حب من أول بطاقة حمراء يجمع لاعب وحكم

9 - يناير - 2022
بطاقة حمراء- تعبيرية

بطاقة حمراء- تعبيرية

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في واقعة أشبه بقصص الأفلام السينمائية في هوليود، شهدت الملاعب الهولندية لكرة القدم بداية علاقة غرامية مميزة بين حكم ولاعب، بدأت مع لحظات طرد الأخير خلال مباراة ضمن بطولة الدوري الهولندي.

ونشر موقع “Market Research Telecast” القصة التي جمعتهما، حيث بدأت مع قيام الحكم الرئيسي بطرد لاعب فريق ايندهوفن الهولندي، جيف هادرفيلد، من المباراة.

وخلال مغادرة الملعب لاحظ جيف هادرفيلد الحكم الرابع وهي فتاة تدعى شونا شوكرولا التي طلبت منه المغادرة بسرعة، وفي هذه اللحظات يقول اللاعب الهولندي أنه وقع في حبها واستطاع بعد ذلك من ايجاد طريقة للتواصل معها.

وتوطدت العلاقات بينهما مع الأيام حتى باتا يعيشان سويا ويقضيان كل الأوقات معا في الرحلات.

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