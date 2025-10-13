"قصتنا هتكون مختلفة".. شريف سلامة ونيللي كريم معاً في رمضان

يخوض ﻿النجمان نيللي كريم وشريف سلامة﻿، السباق الدرامي الرمضاني، بعمل جديد لم يتم بعدُ الإعلان عن اسمه أو تفاصيل الشخصيات التي يجسّدها الأبطال، إلا أنه ينتمي إلى فئة الدراما النفسية، ويقع في 30 حلقة.

وهو من إخراج سعيد خالد. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.

وقد شارك الفنان شريف سلامة متابعيه عبْر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، وعدد آخر من صنّاع المسلسل، وذلك لحظة توقيع عقود المسلسل.

وجاء التعليق المرفق بالصور كالتالي: “في رمضان 2026، قصتنا هتكون مختلفة. مسلسل 30 حلقة من نوع دراما نفسية، مع النجوم الأعزاء على قلبي نيللي كريم وشريف سلامة. قصة وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم. إخراج خالد سعيد”.

ثنائية “نيللي وشريف”، تنقّلت بين عالمي السينما والتلفزيون، بينما كانت الانطلاقة الأولى في رمضان لعام 2022، من خلال مسلسل “فاتن أمل حربي”، والذي لفت أنظار الجمهور وقت عرضه، وفتح نقاشاً واسعاً بين النقاد والمتابعين عبْر منصات التواصل الاجتماعي، ليس على مستوى القضية التي يطرحها العمل فحسب؛ بل المباراة التمثيلية التي قدّمها الثنائي، و”الكيمياء الفنية” الموجودة بينهما.