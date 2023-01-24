قصر باكنغهام يكشف تفاصيل حفلة تتويج الملك تشارلز

يدعو الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا جميع أفراد المملكة المتحدة إلى حفلة تتويجهما، حيث أعلن قصر باكنغهام في بيانٍ صحافي أن الاحتفال الذي سيستمر ثلاثة أيام المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 8 أيار، سيتضمن حفلة موسيقية عامة مرصعة بالنجوم في قلعة وندسور، يتم بثها على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية والخدمية.

وصرح قصر باكنغهام عن احتفالات تتويج الملك تشارلز في يبان جاء فيه: “يأمل الملك والملكة أن توفر عطلة نهاية الأسبوع للتتويج فرصة لقضاء بعض الوقت والاحتفال مع الأصدقاء والعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعوالم والكومنولث. ويتطلع الملك والملكة للاحتفال بهذه المناسبة مع الجمهور طوال عام 2023”.

سيبدأ موكب الملك في قصر باكنغهام ويشق طريقه إلى وستمنستر أبي، حيث سيتم تتويج الملك والملكة. وسيجري رئيس أساقفة كانتربري، الخدمة والاحتفال الذي سيعكس دور الملك، والتطلع إلى المستقبل.

بعد الخدمة، سينضم أعضاء العائلة المالكة إلى الملك والملكة في موكب التتويج الأكبر للعودة إلى قصر باكنغهام، حيث سيظهرون جميعاً على الشرفة.