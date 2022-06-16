قصر كريستيانو رونالدو الجديد.. ميزانية ضخمة وتجهيزات تفوق الخيال

يعتزم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يناء قصر جديد لينضم لقائمة القصور الفارهة التي يمتلكها في أكثر من دولة.

وكشفت تقارير صحفية عن الميزانية الجديدة التي تم تحديدها لتشييد رابع قصور الأسطورة رونالدو.

ويقع القصر في منطقة كوينتا دي مارينها كاستيكاس، على الساحل الغربي، المعروفة باسم “الريفيرا” البرتغالية، وتبلغ تكلفة قطعة الأرض فقط نحو 8.1 مليون يورو.

وقالت مجلة “LOOK” الأمريكية المتخصصة في أخبار نجوم الفن والرياضة الشخصية إن القصر كان سيُكلف رونالدو نحو 12 مليون يورو، لكن الميزانية الجديدة التي وضعها المقاول المسؤول عن البناء ستزيد 9 ملايين دفعة واحدة، ليصل الإجمالي لـ29 مليون يورو.

ولن تؤثر الميزانية الجديدة على خطط رونالدو بشأن بناء القصر الجديد، والذي ستبلغ مساحته 3000 متر مربع، ويضم صنابير مصنوعة من الذهب الخالص ونظام تدفئة ذكي، ورخام إيطالي وجدارية صممت خصيصا للنجم البرتغالي.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القصر على صالة ألعاب رياضية “جيم” وملعب تنس وحمامين للسباحة، ومأرب سيارات واسع يتسع لكم السيارات التي يمتلكها نجم مانشستر يونايتد.

من جانبها ستتولى جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو، مع مصمم الديكور باولو بريتو، مهمة صناعة تصميمات خاصة بالقصر.

يُذكر أن هذا ليس القصر الأول للاعب البرتغالي، حيث يمتلك واحدا في مسقط رأسه في ماديرا، تقيم فيه والدته أفيرو دولوريس (٦٦ عاما) وشقيقه هوجو، بالإضافة إلى قصر آخر في تورينو الإيطالية، وثالث في العاصمة الإسبانية مدريد.